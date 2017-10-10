Устинов проведет бой с Чарром за чемпионский титул WBA

Источник: РИА "Новости"

Бой пройдет 25 ноября в немецком городе Оберхаузен на арене «Кёниг-Пилснер». Сообщается, что официально об этом будет объявлено 12 октября на пресс-конференции в Кельне.

Изначально за чемпионский пояс должны были соперничать американец Шэннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Но WBA дисквалифицировала на полгода Бриггса за употребление допинга, боксер сдал положительную пробу перед боем с Окендо. Анализ Бриггса, проводимый Ассоциацией по добровольному тестированию, показал повышенный уровень тестостерона, в итоге поединок был отменен.

Таким образом, Устинов стал обязательным претендентом на проведение титульного боя. Планировалось, что россиянин встретится с Окендо. Представитель Устинова Владимир Хрюнов ранее сообщил ТАСС, что этот поединок может пройти в Баку 2 октября.