Отменен один из боев андеркарда Жакиянов — Барнетт

До этого вечера бокса осталось менее двух недель, однако андеркард пока не сформирован даже наполовину. Сегодня стало известно, что запланированный десятираундовый бой в первом полусреднем весе между британцем Томми Койлом (23−4, 11 КО) и североирландцем Тайроном Маккенной (14−0−1, 6 КО) не состоится. Причина — травма руки, полученная Койлом на тренировке. В этой связи организаторы пытаются найти Маккенне нового соперника.



Главным же событием вечера станет бой Жакиянов — Барнетт, на кону которого будут стоять пояса по версиям WBA (Super) и IBF. Букмекерская контора предлагает на поединок хедлайнеров следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.4, победа Жакиянова — 3.38, ничья — 26.