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22:42 (мск), источник: Sports.kz

Отменен один из боев андеркарда Жакиянов — Барнетт

21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) состоится объединительный бой в легчайшем весе, в котором встретятся местный боксер Райан Барнетт (17−0, 9 КО) и казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.

До этого вечера бокса осталось менее двух недель, однако андеркард пока не сформирован даже наполовину. Сегодня стало известно, что запланированный десятираундовый бой в первом полусреднем весе между британцем Томми Койлом (23−4, 11 КО) и североирландцем Тайроном Маккенной (14−0−1, 6 КО) не состоится. Причина — травма руки, полученная Койлом на тренировке. В этой связи организаторы пытаются найти Маккенне нового соперника.

Главным же событием вечера станет бой Жакиянов — Барнетт, на кону которого будут стоять пояса по версиям WBA (Super) и IBF. Букмекерская контора предлагает на поединок хедлайнеров следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.4, победа Жакиянова — 3.38, ничья — 26.

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