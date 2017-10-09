Экс-руководитель Golden Boy объяснил, почему не стоит критиковать Головкина

— «Канело» может быть и боксером, как это было в боях с Ларой и Траутом, и панчером, как это было против Киркленда и Мосли. Он всегда готов приспособиться к стилю соперника. Многие боялись, что это будет бой большого и маленького парней, но «Канело» сумел сделать вес — он выглядел сильным и массивным. Думаю, он может быть намного лучше в 160 фунтах, чем был в 154. Многие критикуют Головкина за два последних боя, но нужно понимать, что ему трудно найти мотивацию — он долго ждал боя с «Канело», и он все никак не мог состояться. Думаю, в реванше мы увидим лучшего Головкина. Нас ждет потрясающий бой, шансы в котором — пятьдесят на пятьдесят, — сказал Шефер в интервью FightHub TV.