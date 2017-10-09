Мурат Гассиев: Головкин постоянно «пашет», бегает быстрее молодых — я редко видел таких людей
Российский боксер Мурат Гассиев (24−0, 17 КО) рассказал в интервью
Российский боксер Мурат Гассиев (24−0, 17 КО) рассказал в интервью
— Когда я в первый раз приехал в Биг Беар, Гена тоже здесь готовился к бою — с Марко Антонио Рубио. Так я с ним и познакомился. При первой встрече он был таким же, как и сейчас: ничего не поменялось. Мы с ним познакомились, пообщались, подружились. С первого дня он мне помогает, делится опытом, дает