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19:41 (мск), источник: Sports.kz

Мурат Гассиев: Головкин постоянно «пашет», бегает быстрее молодых — я редко видел таких людей

Российский боксер Мурат Гассиев (24−0, 17 КО) рассказал в интервью Youtube-каналу FightSpace о тренировках с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

 — Когда я в первый раз приехал в Биг Беар, Гена тоже здесь готовился к бою — с Марко Антонио Рубио. Так я с ним и познакомился. При первой встрече он был таким же, как и сейчас: ничего не поменялось. Мы с ним познакомились, пообщались, подружились. С первого дня он мне помогает, делится опытом, дает какие-то советы — жизненные и то, что касается тренировок. Я очень рад возможности тренироваться с ним в одном зале — с одним из лучших боксеров мира на сегодняшний день, если не самым лучшим. Гена относительно немолод — уже серьезный возраст, но, глядя на то, как он тренируется, больше молодых делает, быстрее бегает, ты смотришь на это, и это тебя мотивирует — не хочется ему уступать. В этом ли секрет его успеха? У него и талант тоже есть, но талант идет до какого-то определенного уровня. Гена — очень трудолюбивый боксер, он просто «пашет», очень серьезно. Я редко видел таких людей. В этом плане они соревнуются с Денисом Шафиковым — он тоже так тренируется, что можно только позавидовать, — сказал Гассиев.

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