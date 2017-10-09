Румынская угроза для Поветкина

Источник: РИА "Новости"

Определилось ближайшее карьерное будущее российского профессионального боксера-супертяжеловеса, бывшего обладателя «регулярного» титула WBA Александра Поветкина. Его очередной бой станет главным событием крупного шоу в Екатеринбурге, намеченного на 15 декабря во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». Организаторами мероприятия выступят RCC Boxing Promotions и компания «Мир бокса», которая ведет дела многих известных отечественных бойцов, в том числе и Поветкина.

Имя соперника «Русского Витязя» пока не объявлено, однако, по имеющейся информации, наиболее вероятным вариантом является проживающий в Германии румын Кристиан Хаммер (настоящее имя — Кристиан Циокан).

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Ему 30 лет, при росте 188 см он выходил на последние бои с весом 120 кг. В абсолютном весовом дивизионе Хаммер считается твердым середняком. В середине 2000-х он неплохо выступал в любительском боксе, выиграв юниорское первенство мира-2006 и завоевав бронзу чемпионата Евросоюза-2007. После перехода в профи в 2008 году спортсмен провел к настоящему дню 26 поединков. 22 выиграл (в том числе 12 досрочно), в четырех уступил (3) — в том числе в дебютном из-за травмы плеча.

В 2010-м Хаммер потерпел поражения от известного польского гиганта Мариуша Ваха (нокаутом) и украинца Тараса Биденко (по очкам). Кроме того, в биографии румынского немца бой против Тайсона Фьюри — именно на Хаммере скандальный британец в феврале 2015 года решил размяться перед предстоявшим боем с Владимиром Кличко. В пятом раунде будущий чемпион послал оппонента в нокдаун ударом в висок, а после восьмого тот отказался от продолжения борьбы. Однако последовавшая затем победная серия из пяти поединков вновь существенно подняла акции Хаммера. В частности, он нанес первое поражение в карьере сильному немцу турецкого происхождения Эркану Теперу (раздельным решением) и нокаутировал британца Дэвида Прайса.

WBO определила Хаммера на вторую строчку своего текущего рейтинга, где Поветкин только восьмой. Он также выше у IBF (четвертый; россиянин 12-й), но уступает своему потенциальному противнику в списке WBA (12-е место против пятого). WBC не включил в свой Топ-15 ни одного из указанных боксеров.

Позиции 38-летнего Поветкина существенно сильнее в рейтинге авторитетного специализированного портала Boxrec. Здесь он второй (выше только чемпион мира по версиям WBA и IBF британец Энтони Джошуа), а Хаммер — восьмой.

Вне зависимости от того, кто же станет в итоге соперником Поветкина, наш соотечественник точно выставит на кон свой титул WBO International, завоеванный в июльском бою против украинца Андрея Руденко в Москве. Хаммер владеет поясом WBO European.

Как заявил «Р-Спорту» исполнительный директор RCC Boxing Алексей Титов, переговоры с Хаммером по поводу его участия в поединке находятся на финальной стадии. «Осталось подписать контракты. Думаю, до конца следующей недели мы все это закроем и официально объявим», — пояснил функционер.

Сведения о том, что «переговоры близки к завершению, но контракт пока не подписан», подтвердил ТАСС менеджер румынского немца Эрол Сейлан. Глава «Мира бокса» Андрей Рябинский пока не прокомментировал ситуацию с новым боем своего подопечного, однако репостнул в Twitter соответствующую новость англоязычной странички своей компании.