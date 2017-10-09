Крымчанин Вадим Кудряков стал чемпионом России по боксу

Напомним, в Грозном проходил Чемпионат России по боксу на призы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Вадим Кудряков в полуфинале победил Эльбруса Солтуханова из Чеченской Республики. А накануне, в день финалов, керчанин завоевал золото в своей весовой категории, одолев достойного соперника — Расула Салиева из Дагестана.