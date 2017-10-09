Крымчанин Вадим Кудряков стал чемпионом России по боксу
Крымчанин Вадим Кудряков стал чемпионом России по боксу. Воспитанник Керченской школы бокса оказался сильнее всех в своей весовой категории (до 52 кг). Об этом сообщает KERCH.COM.RU.
Крымчанин Вадим Кудряков стал чемпионом России по боксу. Воспитанник Керченской школы бокса оказался сильнее всех в своей весовой категории (до 52 кг). Об этом сообщает KERCH.COM.RU.
Напомним, в Грозном проходил Чемпионат России по боксу на призы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Вадим Кудряков в полуфинале победил Эльбруса Солтуханова из Чеченской Республики. А накануне, в день финалов, керчанин завоевал золото в своей весовой категории, одолев достойного соперника — Расула Салиева из Дагестана.
Интересно, что о раскрывшемся потенциале молодого крымского боксера российские специалисты говорят уже, минимум, год. Ему прочат место в сборной. Это очень перспективный боксер, левша, с хорошей техникой и скоростью. Поздравляем с заслуженным успехом!