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09:57 (мск), источник: КрымPress

Крымчанин Вадим Кудряков стал чемпионом России по боксу

Крымчанин Вадим Кудряков стал чемпионом России по боксу. Воспитанник Керченской школы бокса оказался сильнее всех в своей весовой категории (до 52 кг). Об этом сообщает KERCH.COM.RU.

Напомним, в Грозном проходил Чемпионат России по боксу на призы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Вадим Кудряков в полуфинале победил Эльбруса Солтуханова из Чеченской Республики. А накануне, в день финалов, керчанин завоевал золото в своей весовой категории, одолев достойного соперника — Расула Салиева из Дагестана.

Интересно, что о раскрывшемся потенциале молодого крымского боксера российские специалисты говорят уже, минимум, год. Ему прочат место в сборной. Это очень перспективный боксер, левша, с хорошей техникой и скоростью. Поздравляем с заслуженным успехом!

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