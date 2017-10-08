Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Чехия0
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Германия0
Азербайджан0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Норвегия0
Северная Ирландия0
Хоккей. НХЛ
9.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Дания1
Румыния1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Казахстан1
Армения1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Польша4
Черногория2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Литва0
Англия1
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словакия3
Мальта0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения2
Шотландия2
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев3
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур4
Лада1
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Металлург Мг3
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ о рекорде снайперов РФ: Поразили мишень дальностью 4,2 км
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
21:43 (мск), источник: ТАСС

Призер ОИ Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксу

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксу. Он выиграл первенство страны в весовой категории до 69 кг.

Турнир завершился в воскресенье в Грозном.

Победителями турнира стали: до 49 кг — Артыш Соян (Новосибирская область), до 52 кг — Вадим Кудряков (Крым), до 56 кг — Бахтовар Назиров (Ханты-Мансийский автономный округ), до 60 кг — Альберт Батыргазиев (Ханты-Мансийский автономный округ), до 64 кг — Адлан Абдурашидов (Чеченская республика), до 75 кг — Шамиль Хатаев (Чеченская республика), до 81 кг — Раджаб Раджабов (Московская область), до 91 кг — Садам Магомедов (Дагестан), свыше 91 кг — Магомед Омаров (Дагестан).

Лучшим боксером турнира признан Батыргазиев.

Замковой также становился серебряным призером чемпионата мира — 2009.

 Египтяне впервые с 1990 года отобрались на чемпионат мира по футболу
Российский гимнаст Белявский завоевал бронзу ЧМ в упражнении на брусьях
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
«Бавария» намерена пригласить Лева на тренерский пост
Египтяне впервые с 1990 года отобрались на ЧМ по футболу
Рамиль Шейдаев — в стартовом составе Азербайджана на матч с Германией
Словаки могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь