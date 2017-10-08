Призер ОИ Замковой стал пятикратным чемпионом России по боксу

Турнир завершился в воскресенье в Грозном.
Победителями турнира стали: до 49 кг — Артыш Соян (Новосибирская область), до 52 кг — Вадим Кудряков (Крым), до 56 кг — Бахтовар Назиров (Ханты-Мансийский автономный округ), до 60 кг — Альберт Батыргазиев (Ханты-Мансийский автономный округ), до 64 кг — Адлан Абдурашидов (Чеченская республика), до 75 кг — Шамиль Хатаев (Чеченская республика), до 81 кг — Раджаб Раджабов (Московская область), до 91 кг — Садам Магомедов (Дагестан), свыше 91 кг — Магомед Омаров (Дагестан).
Лучшим боксером турнира признан Батыргазиев.
Замковой также становился серебряным призером чемпионата мира — 2009.