Рой Джонс заявил, что не собирается завершать карьеру и ведет переговоры о бое

«Я не собираюсь завершать спортивную карьеру. Сейчас мы ведем переговоры по следующему бою, возможно, он будет против бойца ММА», — сказал Джонс.

Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 — нокаутом) и потерпел девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале этого года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.