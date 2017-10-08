Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
Участник ОИ Адлан Абдурашидов выиграл золото чемпионата России по боксу
Участник Олимпийских игр 2016 года в
Участник Олимпийских игр 2016 года в
Абдурашидов в финальном поединке в споре двух представителей Чечни выиграл у Алимхана Бакаева.
Чемпионом страны в категории до 75 кг стал Шамиль Хатаев (Чечня), в решающем бою выигравший у Александра Агафонова (Москва).
Бронзовые медали завоевали Алексей Мазур (Санкт-Петербург), Григорий Лизуненко (Ханты-Мансийский автономный округ, оба — до 64 кг), Глеб Бакши (Севастополь) и
Чемпионат страны проходит в Грозном с 1 по 8 октября.