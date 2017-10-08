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19:47 (мск), источник: Р-Спорт

Участник ОИ Адлан Абдурашидов выиграл золото чемпионата России по боксу

Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Адлан Абдурашидов стал победителем в весовой категории до 64 килограммов на чемпионате России по боксу, проходящем в Грозном.

Абдурашидов в финальном поединке в споре двух представителей Чечни выиграл у Алимхана Бакаева.

Чемпионом страны в категории до 75 кг стал Шамиль Хатаев (Чечня), в решающем бою выигравший у Александра Агафонова (Москва).

Бронзовые медали завоевали Алексей Мазур (Санкт-Петербург), Григорий Лизуненко (Ханты-Мансийский автономный округ, оба — до 64 кг), Глеб Бакши (Севастополь) и Абдул-Керим Тапаев (Чечня, оба — до 75 кг).

Чемпионат страны проходит в Грозном с 1 по 8 октября.

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