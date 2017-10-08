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16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайсон Фьюри предложил бой Виталию Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри посредством своей страницы в «Твиттере» вызвал на бой «вечного» чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко.

Источник: AFP 2017

«С радостью проведу бой с Виталием Кличко, так как его младший брат не дал мне хорошего боя», — написал Фьюри.

Кличко-старший провёл последний бой в Москве в 2012 году, когда одержал досрочную победу над Мануэлем Чарром, с тех пор украинец сосредоточился на политической деятельности. Что касается Фьюри, то его предыдущее выступление датировано ноябрём 2015 года, тогда он сумел отобрать титулы у Владимира Кличко.

Ранее Кличко-старший дал понять, что был бы не против встречи с Энтони Джошуа, если бы ему не мешали его должностные обязанности. 46-летний Виталий Кличко с 2014 года является мэром Киева.

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