Тайсон Фьюри предложил бой Виталию Кличко
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри посредством своей страницы в «Твиттере» вызвал на бой «вечного» чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко.
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри посредством своей страницы в «Твиттере» вызвал на бой «вечного» чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко.
«С радостью проведу бой с Виталием Кличко, так как его младший брат не дал мне хорошего боя», — написал Фьюри.
Ранее