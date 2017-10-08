Тайсон Фьюри предложил бой Виталию Кличко

Источник: AFP 2017

«С радостью проведу бой с Виталием Кличко, так как его младший брат не дал мне хорошего боя», — написал Фьюри.

Кличко-старший провёл последний бой в Москве в 2012 году, когда одержал досрочную победу над Мануэлем Чарром, с тех пор украинец сосредоточился на политической деятельности. Что касается Фьюри, то его предыдущее выступление датировано ноябрём 2015 года, тогда он сумел отобрать титулы у Владимира Кличко.