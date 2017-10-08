Британец Юбенк победил турка Йилдырыма в ¼ финала Всемирной суперсерии бокса

Соперником Юбенка-младшего станет победитель боя между британцами Джорджем Гроувзом и Джейми Коксом, который пройдет 14 октября в Лондоне. Ранее первым полуфиналистом стал другой представитель Великобритании, Каллум Смит, который победил шведа Эрика Скоглунда по очкам. В ½ финала он встретится с победителем поединка между немцем Юргеном Бремером и американцем Робом Брантом, который состоится 27 октября.

Теперь в активе Юбенка-младшего 26 побед (20 нокаутом), одно поражение. Он во второй раз защитил пояс IBO. В 2015 году британец победил россиянина Дмитрия Чудинова техническим нокаутом в 12-м раунде и завоевал пояс «временного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету Йилдырыма 16 побед (10 нокаутом) и одно поражение.