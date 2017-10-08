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01:32 (мск), источник: ТАСС

Британец Юбенк победил турка Йилдырыма в ¼ финала Всемирной суперсерии бокса

ТАСС, 8 октября. Британец Крис Юбенк-младший вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в немецком Штутгарте он выиграл у турка Авни Йилдырыма нокаутом в 3-м раунде и защитил титул чемпиона мира по «малозначительной» версии Международной боксерской организации (IBO).

Соперником Юбенка-младшего станет победитель боя между британцами Джорджем Гроувзом и Джейми Коксом, который пройдет 14 октября в Лондоне. Ранее первым полуфиналистом стал другой представитель Великобритании, Каллум Смит, который победил шведа Эрика Скоглунда по очкам. В ½ финала он встретится с победителем поединка между немцем Юргеном Бремером и американцем Робом Брантом, который состоится 27 октября.

Теперь в активе Юбенка-младшего 26 побед (20 нокаутом), одно поражение. Он во второй раз защитил пояс IBO. В 2015 году британец победил россиянина Дмитрия Чудинова техническим нокаутом в 12-м раунде и завоевал пояс «временного» чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету Йилдырыма 16 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре этого года. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.

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