Хантер: Головкин выиграл первый поединок с Альваресом

Поединок между ними закончился вничью, и Альварес получил право на проведение реванша. Сейчас идут разговоры о том, что повторный поединок может состояться в мае 2018 года.



«Я считаю, что Головкин выиграл бой. Если не ошибаюсь, я насчитал 116−112 в его пользу. Думаю, Альварес дрался хорошо, но он слишком торопился. Головкин вёл бой, но это был отличный поединок. Ничья — приемлемый результат, если никто не может точно определить победителя. На такой случай всегда существует реванш.



Я жду, что следующий бой они также проведут друг против друга. Именно так должно произойти, и я знаю, что Головкин хочет этого. Если Канело отправится драться с кем-то другим, то не думаю, что это будет хорошо воспринято. Для него нет другого пути, кроме реванша. Если Канело не хочет попасть под огонь критики, он должен драться с Головкиным. Надеюсь, реванш вскоре состоится, и мы получим победителя этого поединка без всяких “если”, с чётким исходом боя», — приводит слова Хантера BoxingScene.