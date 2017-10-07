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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Хантер: Головкин выиграл первый поединок с Альваресом

Известный тренер Вирджил Хантер, наиболее знаменитый по работе с недавно завершившим карьеру Андре Уордом, считает, что Сауль «Канело» Альварес должен доказать своё превосходство над чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным в матче-реванше и не согласен с мнением о том, что Головкин не заслуживал победы в первой встрече.

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Поединок между ними закончился вничью, и Альварес получил право на проведение реванша. Сейчас идут разговоры о том, что повторный поединок может состояться в мае 2018 года.

«Я считаю, что Головкин выиграл бой. Если не ошибаюсь, я насчитал 116−112 в его пользу. Думаю, Альварес дрался хорошо, но он слишком торопился. Головкин вёл бой, но это был отличный поединок. Ничья — приемлемый результат, если никто не может точно определить победителя. На такой случай всегда существует реванш.

Я жду, что следующий бой они также проведут друг против друга. Именно так должно произойти, и я знаю, что Головкин хочет этого. Если Канело отправится драться с кем-то другим, то не думаю, что это будет хорошо воспринято. Для него нет другого пути, кроме реванша. Если Канело не хочет попасть под огонь критики, он должен драться с Головкиным. Надеюсь, реванш вскоре состоится, и мы получим победителя этого поединка без всяких “если”, с чётким исходом боя», — приводит слова Хантера BoxingScene.

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