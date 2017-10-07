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17:21 (мск), источник: Sports.kz

Нужен ли Головкину бой с Сондерсом

Журналист Скот Гилфоуд в своей статье для Boxingnews24.com поразмышлял стоит ли казахстанскому боксеру Геннадию Головкину организовать поединок с британским чемпионом Билли Джо Сондерсом, передает Sports.kz.

«Сондерс хочет биться с Головкиным. Британец даже может подождать победителя реванша GGG — Альварес. Головкин и “Канело” после второго поединка могут захотеть биться и в третий раз, если бой опять будет близким, и публика купит большее количество PPV на HBO. Triple G, безусловно, хочет сразиться с Сондерсом, чтобы отобрать у британца чемпионский пояс WBO, но еще один бой с Альваресом значительно важнее.

Поединок Головкин — Сондерс не будет продаваться в США, так как там мало кто знает британского боксера. Трансляции будут покупаться лишь в Великобритании, но я не думаю, что этого будет достаточно. Головкину лучше не тратить время и забыть о том, чтобы собрать все пояса своего дивизиона. Он должен биться только с лучшими боксерами, такими, как “Канело”. Сондерс, в свою очередь, не является тем, кого хотят видеть фанаты в ринге напротив GGG», — пишет в своей статье Гилфоуд.

Напомним, что приоритетным для Головкина является бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, который, возможно, состоится 5 мая 2018 года.

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