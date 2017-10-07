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17:23 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин станет послом WBC в Мексике

Ранее эта организация признала казахстанца «Человеком года».

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Геннадий Головкин станет послом его организации в Мексике.

«Он приедет в Мексику в октябре и примет участие в ряде мероприятий. Головкин является семейным человеком и примером для общества, предан своему делу и честно многим помогает. В отличие от других спортсменов он никогда не был замечен в скандале.

Мы гордимся нашим чемпионом и тем, что он является нашим послом в Мексике, — приводит слова Сулеймана Boxingscene.com.

Отметим, что ранее Геннадий Головкин был признан «Человеком года» Всемирным боксерским советом (WBC). Он является чемпионом мира по версии этой организации в среднем весе, данный титул он дважды успешно защитил в этом году. Также казахстанцу принадлежат титулы WBA (Super), IBO и IBF в этой же категории.

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