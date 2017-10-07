Геннадий Головкин станет послом WBC в Мексике

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Геннадий Головкин станет послом его организации в Мексике.

«Он приедет в Мексику в октябре и примет участие в ряде мероприятий. Головкин является семейным человеком и примером для общества, предан своему делу и честно многим помогает. В отличие от других спортсменов он никогда не был замечен в скандале.

Мы гордимся нашим чемпионом и тем, что он является нашим послом в Мексике, — приводит слова Сулеймана Boxingscene.com.