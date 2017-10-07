Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Операция «Ы» или проделки дона Кинга
В супертяжелом весе на наших глазах только что провернули очередную крупную операцию.
В супертяжелом весе на наших глазах только что провернули очередную крупную операцию.
В супертяжелом весе на наших глазах только что провернули очередную крупную операцию. Подведем ее итог. Бой Поветкин — Уайлдер не состоялся, а 4,5 миллиона долларов изъяты с помощью сомнительного результата
Дальше было последовательное устранение всех, кто мог победить Деонтея Уайлдера — Анджея Вавжика, Луиса Ортиса. Бермэйн Стиверн, к слову, стал обязательным претендентом на титул WBC, победив Деррика Росси в очень сомнительном бою два года назад.
Сухой остаток — несколько миллионов долларов на счету и повторение боя Уайлдер — Стиверн, который пройдет в начале ноября. Как вы помните, в первом поединке, состоявшемся в январе 2015-го, Уайлдер отобрал у Стиверна титул во время первой же его защиты.
Если говорить о
Это было сделано настолько грамотно, что даже сложно
Я настаиваю на том, что эти люди были в предварительном сговоре и преследовали
Имя главного режиссера всего этого спектакля? Бессменный Дон Кинг.
Когда я познакомился с Кингом, у меня было два чувства. Первое — уважение, потому что это человек, который фактически создал индустрию профессионального бокса. И второе — совсем противоположное. Я в детстве читал сказку про то, как мальчик дружил со змеей, выходил ее и выкормил, но однажды она его смертельно укусила.
Предполагаю, во всей этой истории есть большая роль Кинга. В том числе когда разговор идет о
Теперь ситуацией заинтересовались некие другие силы. Были достигнуты договоренности во время встречи с главой WBC Маурисио Сулейманом —
Что касается второго боя Уайлдера и Стиверна, думаю, будет победа Деонтея по очкам. И продолжение этой кампании. За примерами далеко ходить не надо.
Мы же сейчас ведем переговоры по поводу боя за звание обязательного претендента на титул между Романом Андреевым и Ричардом Комми с компанией того же Лу Дибелла. Мы достигли договоренности, что он пройдет в Кемерово 2 декабря за наш счет, но и здесь были попытки применять те же приемы. Это касается судейства, организации
Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.