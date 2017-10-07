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01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Операция «Ы» или проделки дона Кинга

В супертяжелом весе на наших глазах только что провернули очередную крупную операцию.

В супертяжелом весе на наших глазах только что провернули очередную крупную операцию. Подведем ее итог. Бой Поветкин — Уайлдер не состоялся, а 4,5 миллиона долларов изъяты с помощью сомнительного результата допинг-теста российского боксера в лаборатории VADA. Бой Стиверн — Поветкин не состоялся, изъята сумма около двух миллионов долларов. Опять же — при помощи лаборатории.

Дальше было последовательное устранение всех, кто мог победить Деонтея Уайлдера — Анджея Вавжика, Луиса Ортиса. Бермэйн Стиверн, к слову, стал обязательным претендентом на титул WBC, победив Деррика Росси в очень сомнительном бою два года назад.

Сухой остаток — несколько миллионов долларов на счету и повторение боя Уайлдер — Стиверн, который пройдет в начале ноября. Как вы помните, в первом поединке, состоявшемся в январе 2015-го, Уайлдер отобрал у Стиверна титул во время первой же его защиты.

Если говорить о морально-политических итогах этой операции, налицо попытка дискредитировать Александра Поветкина, команду которого удалось втянуть сразу в два суда, которые, скорее всего, будут проиграны. Вдобавок к этому — отсутствие такого конкурента, как Поветкин, в рейтинге WBC. Вот такая «Операция «Ы».

Это было сделано настолько грамотно, что даже сложно кого-то упрекнуть. Работала настоящая «дрим-тим». Здесь были все — и перебежчик Джон Вирт, который до этого был адвокатом Поветкина, а потом вдруг оказался адвокатом команды Уайлдера, и его промоутер Лу Дибелла, и большое количество людей, представляющих интересы американца, и, конечно же, Дон Кинг.

Я настаиваю на том, что эти люди были в предварительном сговоре и преследовали какую-то цель, в том числе и не связанную с тем, что происходит в ринге. И это попытка в том числе монополизировать супертяжелый вес. Посмотрите, последовательно «убирались» любые люди, потенциально способные победить Уайлдера.

Дон КИНГ | Источник: AFP 2017

Имя главного режиссера всего этого спектакля? Бессменный Дон Кинг.

Когда я познакомился с Кингом, у меня было два чувства. Первое — уважение, потому что это человек, который фактически создал индустрию профессионального бокса. И второе — совсем противоположное. Я в детстве читал сказку про то, как мальчик дружил со змеей, выходил ее и выкормил, но однажды она его смертельно укусила.

Предполагаю, во всей этой истории есть большая роль Кинга. В том числе когда разговор идет о допинг-контроле. Я уже говорил, что с сомнением отношусь к репутации главы VADA Маргарет Гудман, и сейчас это все сошлось в одну точку.

Теперь ситуацией заинтересовались некие другие силы. Были достигнуты договоренности во время встречи с главой WBC Маурисио Сулейманом — наконец-то заканчивается монополия американской лаборатории и VADA, которое было единственным аккредитованным агентством WBC, на предсоревновательное допинг-тестирование. Теперь пробы российских боксеров будут отправлять одновременно с американской лабораторией отправлять и в одну из европейских. А агентство для забора этих проб будет подбираться WBC совместно с Федерацией бокса России — речь о боях с участием российских боксеров, конечно же. Думаю, что возможности манипулировать с допинг-пробами в такой ситуации уже не будет.

Что касается второго боя Уайлдера и Стиверна, думаю, будет победа Деонтея по очкам. И продолжение этой кампании. За примерами далеко ходить не надо.

Мы же сейчас ведем переговоры по поводу боя за звание обязательного претендента на титул между Романом Андреевым и Ричардом Комми с компанией того же Лу Дибелла. Мы достигли договоренности, что он пройдет в Кемерово 2 декабря за наш счет, но и здесь были попытки применять те же приемы. Это касается судейства, организации допинг-контроля. Люди немного не понимают, что так больше не будет. Время подобных махинаций закончилось.

Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.

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