19-летний казахстанский чемпион мира переходит на профи-ринг
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов может перейти на профессиональный ринг, об этом Sports.kz сообщил менеджер Ивана Дычко Зия Алиев.
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов может перейти на профессиональный ринг, об этом Sports.kz сообщил менеджер Ивана Дычко Зия Алиев.
Его дела, скорее всего, будет вести промоутерская компания The Heavyweight Factory, базирующаяся в курортном городе
Отметим, что недавно клиентом «Фабрики тяжеловесов» стал еще один казахстанец — Иван Дычко (1−0, 1 КО). Он с победы дебютировал на
В прошлом году Ахмедов стал чемпионом мира на молодежном первенстве по боксу в