19-летний казахстанский чемпион мира переходит на профи-ринг

Его дела, скорее всего, будет вести промоутерская компания The Heavyweight Factory, базирующаяся в курортном городе Форт-Лодердейл на восточном побережье южной Флориды. В ближайшее время Ахмедов подпишет с ней контракт.



Отметим, что недавно клиентом «Фабрики тяжеловесов» стал еще один казахстанец — Иван Дычко (1−0, 1 КО). Он с победы дебютировал на профи-ринге, нокаутировав в первом раунде американского боксера Эйбура Райта (2−2, 1 КО).



В прошлом году Ахмедов стал чемпионом мира на молодежном первенстве по боксу в Санкт-Петербурге (Россия). В финале в весовой категории до 69 килограммов он раздельным решением судей победил украинца Павла Гулу.