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6 октября, источник: Sports.kz

Владимир Кличко назвал победителя боя Головкин — Альварес

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко оценил два самых громких поединка последнего времени в профессиональном боксе, поделившись своими впечатлениями от прошедших боев.

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По словам Владимира, бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором стал хорошим событием для спорта, поскольку вызвал большой интерес.

«Думаю, что это здорово для спорта, когда вы можете в одном ринге увидеть звезд ММА и бокса, даже если у первого не так много шансов в боксерском поединке, — цитирует Владимира AOL. — Точно столько же было бы их у Мейвезера в клетке. Но это бой вызвал во всем мире большой интерес, так что, считаю, все хорошо».

Оценил Владимир и поединок Головкин — Альварес, отметив, что тот факт, что бой продлился все 12 раундов, стал для него сюрпризом. «Никто не ожидал, что бойцы пройдут всю дистанцию. На мой взгляд, Геннадий выиграл, но это почти тоже мнение, что и болельщиков при оценке очень близкого боя, когда требуется подсчет судейских оценок. Мысли могут быть совершенно разными, поскольку у каждого свой взгляд на произошедшее».

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