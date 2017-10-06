Виталий Кличко хочет вернуться в бокс и победить Джошуа
Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC Виталий Кличко дал понять, что хочет вернуться на ринг и отомстить Энтони Джошуа за победу над Владимиром Кличко.
Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC Виталий Кличко дал понять, что хочет вернуться на ринг и отомстить Энтони Джошуа за победу над Владимиром Кличко.
Джошуа и
— Это был выдающийся бой, — цитирует Fight Hub TV
Я в свое время проиграл Крису Берду. Владимир вернулся и уничтожил Криса Берда. Потом Владимир проиграл Корри Сандерсу, я нокаутировал Корри Сандерса в следующем бою.
Бой против Джошуа — моя мечта. Я чувствую, что смогу провести его лучше брата, я должен сражаться с Джошуа и вернуть в семью чемпионский пояс. Я очень скучаю по боксу, он будет в моем серде всю жизнь.
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