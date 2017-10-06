Виталий Кличко хочет вернуться в бокс и победить Джошуа

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Джошуа и Кличко-младший провели бой 29 апреля 2017 года, Джошуа победил в 11-м раунде техническим нокаутом и завоевал чемпионские пояса IBF, WBA и IBO.

— Это был выдающийся бой, — цитирует Fight Hub TV Кличко-старшего. — Я чувствую себя немного виноватым, потому что сказал Владимиру, чтобы он не был таким активным в шестом раунде, когда он отправил Джошуа на пол. Я был удивлен, что Джошуа так быстро восстановился и смог победить Владимира. Если бы я не сказал Владимиру остановиться, он бы смог нокаутировать его в шестом, может быть, в седьмом раунде.

Фоторепортаж Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

Я в свое время проиграл Крису Берду. Владимир вернулся и уничтожил Криса Берда. Потом Владимир проиграл Корри Сандерсу, я нокаутировал Корри Сандерса в следующем бою.

Бой против Джошуа — моя мечта. Я чувствую, что смогу провести его лучше брата, я должен сражаться с Джошуа и вернуть в семью чемпионский пояс. Я очень скучаю по боксу, он будет в моем серде всю жизнь.