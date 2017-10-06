Почему не состоялся бой Геннадий Головкин — Андре Уорд

— Почему GGG не преследовал Уорда до 168 фунтов до его завершения карьеры? Наверняка в этом бою мы бы увидели, есть ли у Головкина что-то, кроме силы и подбородка.

— Бро, если ты считаешь, что у Головкина есть лишь сила и подбородок, тебе еще много предстоит узнать об этом прекрасном спорте. Что касается этого боя, то для него никогда не было лучшего времени. Когда поклонники бокса в США только начали узнавать о GGG, Уорд уже проводил свой последний бой в 168 фунтах — в ноябре 2013-го против Эдвина Родригеса. Затем американец выпал на полтора года и больше никогда не опускался ниже 171 фунта. Все мы знаем, что Уорд не собирался драться с Головкиным в промежуточном весе, и, несмотря на весь его авторитет, он никогда не был звездой, сравнимой с GGG за время его отсутствия в ринге. Так почему же Головкин должен был преследовать Уорда до полутяжелого веса, если у него были цели в среднем дивизионе?