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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира среди молодежи Садриддин Ахмедов переходит в профессиональный бокс

19-летний казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (до 69-ти килограммов), выигравший в прошлом году молодежный чемпионат мира в Санкт-Петербурге, переходит в профессиональный бокс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

— Мне больше по душе профессиональный бокс. Мой стиль больше подходит для профессионального ринга, — рассказал Ахмедов.

— А с кем подписал контракт?

— Пока ни с кем. В течение недели, примерно, подпишу.

— И кто это будет?

— Знаете компанию, которая представляет Ивана Дычко? The Heavyweight Factory. С ними подпишу контракт.

— А в Америке уже был?

— Нет, еще не был. Но поеду туда и начну там тренировки.

— Удивительно, что в таком возрасте, а тебе всего 19 лет, хочешь перейти на профессиональный ринг.

— Хочу стать самым молодым чемпионом мира.

Добавим, супертяжеловес Иван Дычко (1−0, 1 КО) летом подписал контакт с американской компанией The Heavyweight Factory, а в конце сентября дебютировал среди профессионалов. Двукратный призер олимпийских игр досрочно выиграл у американца Эйбура Райта.

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