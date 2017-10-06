Чемпион мира среди молодежи Садриддин Ахмедов переходит в профессиональный бокс
19-летний казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (до 69-ти килограммов), выигравший в прошлом году молодежный чемпионат мира в
19-летний казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (до 69-ти килограммов), выигравший в прошлом году молодежный чемпионат мира в
— Мне больше по душе профессиональный бокс. Мой стиль больше подходит для профессионального ринга, — рассказал Ахмедов.
— А с кем подписал контракт?
— Пока ни с кем. В течение недели, примерно, подпишу.
— И кто это будет?
— Знаете компанию, которая представляет Ивана Дычко? The Heavyweight Factory. С ними подпишу контракт.
— А в Америке уже был?
— Нет, еще не был. Но поеду туда и начну там тренировки.
— Удивительно, что в таком возрасте, а тебе всего 19 лет, хочешь перейти на профессиональный ринг.
— Хочу стать самым молодым чемпионом мира.
Добавим, супертяжеловес Иван Дычко (1−0, 1 КО) летом подписал контакт с американской компанией The Heavyweight Factory, а в конце сентября дебютировал среди профессионалов. Двукратный призер олимпийских игр досрочно выиграл у американца Эйбура Райта.