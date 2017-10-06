Чемпион мира среди молодежи Садриддин Ахмедов переходит в профессиональный бокс

— Мне больше по душе профессиональный бокс. Мой стиль больше подходит для профессионального ринга, — рассказал Ахмедов.

— А с кем подписал контракт?

— Пока ни с кем. В течение недели, примерно, подпишу.

— И кто это будет?

— Знаете компанию, которая представляет Ивана Дычко? The Heavyweight Factory. С ними подпишу контракт.

— А в Америке уже был?

— Нет, еще не был. Но поеду туда и начну там тренировки.

— Удивительно, что в таком возрасте, а тебе всего 19 лет, хочешь перейти на профессиональный ринг.

— Хочу стать самым молодым чемпионом мира.