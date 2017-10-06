WBC рассмотрит возможность создания новой весовой категории

«Мы дадим поручение медицинской бригаде WBC провести исследование, связанное с весом бойцов супертяжелой категории, поскольку среди них есть такие, кто весит 210 фунтов (95 килограммов), и такие, чей вес превышает 250 фунтов (113 килограммов) — это очень большая разница, — сказал Сулейман. — Мы попытаемся разобраться, как подобная разница в весе сказывается на бойцах».

Президент WBC отметил, что исследование продлится не менее полугода и лишь после этого будет принято то или иное решение. Руководство организации планирует собрать максимально полные данные, поскольку предполагает, что введение новой весовой категории будет без энтузиазма воспринято некоторыми спортивными комиссиями.