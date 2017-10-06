WBC рассмотрит возможность создания новой весовой категории

«Мы дадим поручение медицинской бригаде WBC провести исследование, связанное с весом бойцов супертяжелой категории, поскольку среди них есть такие, кто весит 210 фунтов (95 килограммов), и такие, чей вес превышает 250 фунтов (113 килограммов) — это очень большая разница, — сказал Сулейман. — Мы попытаемся разобраться, как подобная разница в весе сказывается на бойцах».
Президент WBC отметил, что исследование продлится не менее полугода и лишь после этого будет принято то или иное решение. Руководство организации планирует собрать максимально полные данные, поскольку предполагает, что введение новой весовой категории будет без энтузиазма воспринято некоторыми спортивными комиссиями.
Напомним, что именно WBC впервые выделил «маленьких» тяжеловесов в отдельную категорию — первый поединок за звание чемпиона WBC в первом тяжелом весе состоялся в декабре 1979 года. WBA ввела эту весовую категорию в 1982 году, а IBF — в 1983.