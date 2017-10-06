Объединительный бой Жакиянова с Барнеттом покажут в Казахстане

«Мы всей командой рады, что трансляцией поединка заинтересовался канал HBO. Это очень хорошо и говорит о настоящем статусе поединка. Казахстанское телевидение в свое время также вело переговоры насчет прямого эфира, однако, отказались из-за логотипа SKY во время эфира.
Это было изначально. Сейчас ситуация изменилась. Радиовещательная компания Silver Spring Media, базирующаяся в Стокгольме (Швеция), обеспечила трансляцию поединка за титулы WBA и IBF на территории Казахстана. Только не смогу назвать название вашего местного канала, который будет показывать. Об этом станет известно чуть позже, — отметил Фондю.
Напомним, для казахстанца это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей. В свою очередь Барнетт ставит на кон титул чемпиона мира по версии IBF.