Объединительный бой Жакиянова с Барнеттом покажут в Казахстане

«Мы всей командой рады, что трансляцией поединка заинтересовался канал HBO. Это очень хорошо и говорит о настоящем статусе поединка. Казахстанское телевидение в свое время также вело переговоры насчет прямого эфира, однако, отказались из-за логотипа SKY во время эфира.

Это было изначально. Сейчас ситуация изменилась. Радиовещательная компания Silver Spring Media, базирующаяся в Стокгольме (Швеция), обеспечила трансляцию поединка за титулы WBA и IBF на территории Казахстана. Только не смогу назвать название вашего местного канала, который будет показывать. Об этом станет известно чуть позже, — отметил Фондю.