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10:35 (мск), источник: Sports.kz

Стоит ли Головкину ждать майского реванша с «Канело»

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс не уверен, что казахстанскому боксеру Геннаию Головкину стоит ждать мая следующего года, чтобы снова выйти в ринг, пишет Sports.kz.

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9
фотографий
9
фотографий

«Слабость ли со стороны Головкина ждать «Канело»? Некоторые бойцы начали бы настаивать на незамедлительном реванше. Стал бы, к примеру, Мейвезер ожидать возможного реванша, если бы Альварес сказал, что бой может состояться не раньше мая? Сомневаюсь. Он бы просто посмеялся и пошел дальше.

Ничего хорошего в пропуске выгодного декабрьского боя для Головкина нет. Если бы GGG согласился на бой в декабре, он мог бы встретиться с Котто или Сондерсом, получив при этом огромный гонорар. Как бы не прошел реванш с «Канело» для Головкина, факт остается фактом, игнорирование выгодного боя против Сондерса или Котто в декабре — большая потеря денег. Если у GGG и Леффлера есть выбор, и в контракте с Golden Boy не прописан пункт о том, что Головкин не может провести промежуточный поединок до реванша с Альваресом, то это не очень хорошая сделка для Triple G упускать возможность выйти в ринг в декабре. Просижывание уже немолодого Головкина, не имея практики боев, длительное ожидание реванша — все это на руку «Канело» и Golden Boy Promotions.

Учитывая то, что Леффлер не уверен на сто процентов, удастся ли организовать реванш, глупо для Головкина сидеть и находиться вне ринга до мая. Для него это большой риск — ждать и надеяться, что второй бой с Альваресом произойдет. Даже если переговоры пройдут успешно и этот поединок случится, GGG потеряет почти год своей карьеры, — пишет Джонс.

Напомним, WBC уже санкционировал реванш Головкин — Альварес. Промоутер GGG Том Леффлер заявил, что ожидаемая дата боя — 5 мая 2018 года.

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