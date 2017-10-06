Стоит ли Головкину ждать майского реванша с «Канело»

«Слабость ли со стороны Головкина ждать «Канело»? Некоторые бойцы начали бы настаивать на незамедлительном реванше. Стал бы, к примеру, Мейвезер ожидать возможного реванша, если бы Альварес сказал, что бой может состояться не раньше мая? Сомневаюсь. Он бы просто посмеялся и пошел дальше.

Ничего хорошего в пропуске выгодного декабрьского боя для Головкина нет. Если бы GGG согласился на бой в декабре, он мог бы встретиться с Котто или Сондерсом, получив при этом огромный гонорар. Как бы не прошел реванш с «Канело» для Головкина, факт остается фактом, игнорирование выгодного боя против Сондерса или Котто в декабре — большая потеря денег. Если у GGG и Леффлера есть выбор, и в контракте с Golden Boy не прописан пункт о том, что Головкин не может провести промежуточный поединок до реванша с Альваресом, то это не очень хорошая сделка для Triple G упускать возможность выйти в ринг в декабре. Просижывание уже немолодого Головкина, не имея практики боев, длительное ожидание реванша — все это на руку «Канело» и Golden Boy Promotions.