Что нужно сделать «Канело», чтобы побить Головкина в реванше

«В реванше “Канело” должен рассматриваться фаворитом. После девяти раундов он решил паззл за три последних раунда. Теперь он знает, что нужно делать, и должен начать с 13-го раунда. Чтобы победить, мексиканцу нужно оставаться в центре ринга и не идти к канатам, идти на Головкина, заставляя его отступать — GGG плохо дерется, когда его заставляют отступать, сильно драться в средних раундах — в первом бою “Канело” сдался в них и не атаковал, стоя у канатов. Кажется, что Головкин потерял уверенность в себе, так что у Альвареса есть шанс на победу, если он улучшит эти компоненты», — считает автор.



Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.