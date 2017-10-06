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09:35 (мск), источник: Sports.kz

Что нужно сделать «Канело», чтобы побить Головкина в реванше

Журналист Boxingnews24.com Хосе Ольмос поделился мнением о шансах Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) в реванше против Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

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«В реванше “Канело” должен рассматриваться фаворитом. После девяти раундов он решил паззл за три последних раунда. Теперь он знает, что нужно делать, и должен начать с 13-го раунда. Чтобы победить, мексиканцу нужно оставаться в центре ринга и не идти к канатам, идти на Головкина, заставляя его отступать — GGG плохо дерется, когда его заставляют отступать, сильно драться в средних раундах — в первом бою “Канело” сдался в них и не атаковал, стоя у канатов. Кажется, что Головкин потерял уверенность в себе, так что у Альвареса есть шанс на победу, если он улучшит эти компоненты», — считает автор.

Ожидается, что реванш состоится 5 мая 2018 года.

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