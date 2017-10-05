Давид Лемье объявил дату следующего поединка

28-летний канадец вернется на ринг 2 декабря. Имя соперника пока неизвестно.

«С нетерпением жду новостей о следующем бое, который должен состояться 2 декабря. Взволнован и готов», — написал Лемье в своем твиттере.

Есть большая вероятность, что оппонентом Лемье будет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе 36-летний пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО), который также вернется на ринг 2 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Отмечалось, что Лемье все равно выступит 2 декабря, даже если соперником будет не Котто. Если же поединок между боксерами состоится, то он будет показан на HBO.

На профессиональном ринге Лемье провел 41 поединок, из которых 38 выиграл и три проиграл. Канадец владел титулом чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) в 2015 году.