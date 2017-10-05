Давид Лемье объявил дату следующего поединка

Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
28-летний канадец вернется на ринг 2 декабря. Имя соперника пока неизвестно.
«С нетерпением жду новостей о следующем бое, который должен состояться 2 декабря. Взволнован и готов», — написал Лемье в своем твиттере.
Есть большая вероятность, что оппонентом Лемье будет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе 36-летний пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО), который также вернется на ринг 2 декабря на арене Madison Square Garden в
Отмечалось, что Лемье все равно выступит 2 декабря, даже если соперником будет не Котто. Если же поединок между боксерами состоится, то он будет показан на HBO.
На профессиональном ринге Лемье провел 41 поединок, из которых 38 выиграл и три проиграл. Канадец владел титулом чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) в 2015 году.
Котто в своем активе имеет 41 победу при пяти поражениях. Пуэрториканец владел титулами чемпиона мира в первой полусредней (WBO, 2004−2006), полусредней (WBA, 2006−2009), первой средней (WBA, 2010−2012; WBO, 2017-н.в.) и средней (WBC, 2014−2015; The Ring 2014−2015) весовых категориях. Единственный в истории бокса пуэрториканец, сумевший завоевать титулы в четырех весовых категориях.