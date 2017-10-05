Давид Лемье объявил дату следующего поединка

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Секс сокращает жизнь
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Слован0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь0
Динамо Р0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Ирак0
Кения0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Северная Ирландия
Германия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Литва
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
17:45
Иран2
Того0
Хоккей. НХЛ
6.10
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.10
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
6.10
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.10
Чикаго Блэкхокс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
6.10
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.10
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Все события
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лемье объявил дату следующего поединка

Экс-чемпион мира в среднем весе канадский боксер Давид Лемье (38−3, 33 KOs) объявил дату своего следующего боя.

28-летний канадец вернется на ринг 2 декабря. Имя соперника пока неизвестно.

«С нетерпением жду новостей о следующем бое, который должен состояться 2 декабря. Взволнован и готов», — написал Лемье в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Есть большая вероятность, что оппонентом Лемье будет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе 36-летний пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО), который также вернется на ринг 2 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Отмечалось, что Лемье все равно выступит 2 декабря, даже если соперником будет не Котто. Если же поединок между боксерами состоится, то он будет показан на HBO.

На профессиональном ринге Лемье провел 41 поединок, из которых 38 выиграл и три проиграл. Канадец владел титулом чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) в 2015 году.

Котто в своем активе имеет 41 победу при пяти поражениях. Пуэрториканец владел титулами чемпиона мира в первой полусредней (WBO, 2004−2006), полусредней (WBA, 2006−2009), первой средней (WBA, 2010−2012; WBO, 2017-н.в.) и средней (WBC, 2014−2015; The Ring 2014−2015) весовых категориях. Единственный в истории бокса пуэрториканец, сумевший завоевать титулы в четырех весовых категориях.

Покатилов, Муртазаев и Нургалиев выйдут в стартовом составе сборной Казахстана на отборочный матч ЧМ-2018 с Румынией
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков
Кокорин: рекордсмен России, лучший в Европе
Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»
УНИКС разгромил «Зенит» в матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ
Хоккеист «СЮ» дисквалифицирован на 4 игры после матча со СКА
Победа Сирии. Как футбол делает то, что не могут политики
Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь