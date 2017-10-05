Боксер Хэй завершит карьеру, если не сможет нокаутировать Белью
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу британский тяжеловес Дэвид Хэй не будет продолжать карьеру, если ему не удастся нокаутировать своего соотечественника Тони Белью в
бою-реванше. Слова Хэя приводит Daily Mail.
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Ранее 36-летний Хэй сообщил, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года. Бой между Хэем и 34-летним Белью пройдет 17 декабря в Лондоне на арене «О2».
«Определенно завершу карьеру, если не смогу победить его так уверенно, как должен, — сказал Хэй. — Если мне надо будет подниматься после нокдауна или же будет
Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва, за это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от Белью, бой с которым не смог завершить
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