Боксер Хэй завершит карьеру, если не сможет нокаутировать Белью

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Ранее 36-летний Хэй сообщил, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением карьеры. Одним из соперников Хэя должен стать выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) американец Джимми Манува, поединок с которым запланирован на начало следующего года. Бой между Хэем и 34-летним Белью пройдет 17 декабря в Лондоне на арене «О2».

«Определенно завершу карьеру, если не смогу победить его так уверенно, как должен, — сказал Хэй. — Если мне надо будет подниматься после нокдауна или же будет какое-то раздельное решение — я не буду больше боксировать. Серьезно, если я не смогу доминировать в полутяжелом весе, выбить Белью с ринга, то мне нечего делать в одной компании с настоящими тяжеловесами».