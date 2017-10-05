Лебедев ответил вызвавшему его на бой бразильскому бойцу ММА

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«Ну если пошел такой разговор, лично я не вижу препятствий к этому поединку, раз им это надо, делайте предложение, от которого я не смогу отказаться, и погнали», — сказал Лебедев.

В активе 38-летнего Лебедева 30 побед на профессиональном ринге (22 из них — нокаутом) и три поражения. В июле спортсмен победил австралийца Марка Флэнагана и защитил титул чемпиона мира по WBA.

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В декабре 2016-го Лебедев проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву раздельным решением судей и утратил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Пояс WBA при этом на кону не стоял, так как Гассиев не являлся обязательным претендентом на него.