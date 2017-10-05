Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге Ортиса
МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет поединок против канадца Бермейна Стиверна, его бывший соперник кубинец Луис Ортис отстранен. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
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«Соперником Уайлдера после нарушения Луисом Ортисом антидопинговых правил программы “Чистый бокс” будет Бермейн Стиверн», — сказал Сулейман.
Ортис провалил
Кубинец стал уже третьим боксером после россиянина Александра Поветкина и поляка Мариуша Ваха, который был пойман на допинге перед боем с Уайлдером за последние 2,5 года.
Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге — 38 побед (37 нокаутом). На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), два поражения и одна ничья. В январе 2015 года Уайлдер победил Стиверна по очкам и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.
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