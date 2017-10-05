Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге Ортиса

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«Соперником Уайлдера после нарушения Луисом Ортисом антидопинговых правил программы “Чистый бокс” будет Бермейн Стиверн», — сказал Сулейман.

Ортис провалил допинг-тест перед боем с Уайлдером, который должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке. Как сообщали СМИ, в его пробе были найдены следы диуретиков.

Кубинец стал уже третьим боксером после россиянина Александра Поветкина и поляка Мариуша Ваха, который был пойман на допинге перед боем с Уайлдером за последние 2,5 года.

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге — 38 побед (37 нокаутом). На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), два поражения и одна ничья. В январе 2015 года Уайлдер победил Стиверна по очкам и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.