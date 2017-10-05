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https://sport.mail.ru/news/boxing/31223574/
5 октября 2017, 0:15 | Бокс | ТАСС

Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге Ортиса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСC/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет поединок против канадца Бермейна Стиверна, его бывший соперник кубинец Луис Ортис отстранен. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

<span class=error>Ортис</span> провалил <nobr>допинг-тест</nobr> перед боем с Уайлдером который должен был пройти 4 ноября в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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«Соперником Уайлдера после нарушения Луисом Ортисом антидопинговых правил программы “Чистый бокс” будет Бермейн Стиверн», — сказал Сулейман.

Ортис провалил допинг-тест перед боем с Уайлдером, который должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке. Как сообщали СМИ, в его пробе были найдены следы диуретиков.

Кубинец стал уже третьим боксером после россиянина Александра Поветкина и поляка Мариуша Ваха, который был пойман на допинге перед боем с Уайлдером за последние 2,5 года.

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге — 38 побед (37 нокаутом). На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), два поражения и одна ничья. В январе 2015 года Уайлдер победил Стиверна по очкам и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.
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