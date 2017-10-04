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https://sport.mail.ru/news/boxing/31222390/
4 октября 2017, 20:41 | Бокс | Р-Спорт

Денис Лебедев не получал от команды Мальдонадо предложения о бое

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер первого тяжелого веса, чемпион мира по версии WBA (Super) Денис Лебедев готов к поединку с бойцом ММА Фабио Мальдонадо, но никаких предложений от команды бразильца не поступало, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Российский боксер первого тяжелого веса чемпион мира по версии WBA (Super) Денис <span class=error>Лебедев</span> готов к поединку с бойцом <span class=error>ММА</span> <span class=error>Фабио</span> Мальдонадо но никаких предложений от команды бразильца не поступало заявил агентству Р-Спорт менеджер спортсмена Вадим <span class=error>Корнилов</span>. Увеличить
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Россиянин 9 июля успешно провел добровольную защиту пояса, единогласным решением судей победив австралийца Марка Флэнагана. Мальдонадо, выигравший в качестве профессионального боксера все 25 проведенных боев, в сентябре заявил о намерении встретиться с Лебедевым. На сайте промоутерской компании, ведущей дела Лебедева, в среду появилась информация о готовности спортсмена к бою с Мальдонадо.

«Денис не против биться с Мальдонадо, но сначала кто-то должен выйти на него с таким предложением, — сказал в телефонном разговоре Корнилов. — От команды Мальдонадо никаких предложений о проведении какого-либо боя не поступало. Денис готов выступать, если предложение его заинтересует. Но его пока нет».

Мальдонадо в июне 2016 года в Санкт-Петербурге по очкам уступил титулованному мастеру смешанных единоборств россиянину Федору Емельяненко.
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