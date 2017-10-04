Денис Лебедев не получал от команды Мальдонадо предложения о бое
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер первого тяжелого веса, чемпион мира по версии WBA (Super) Денис Лебедев готов к поединку с бойцом ММА Фабио Мальдонадо, но никаких предложений от команды бразильца не поступало, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер спортсмена Вадим Корнилов.
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Видимо, что-то случилось...
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Россиянин 9 июля успешно провел добровольную защиту пояса, единогласным решением судей победив австралийца Марка Флэнагана. Мальдонадо, выигравший в качестве профессионального боксера все 25 проведенных боев, в сентябре заявил о намерении встретиться с Лебедевым. На сайте промоутерской компании, ведущей дела Лебедева, в среду появилась информация о готовности спортсмена к бою с Мальдонадо.
«Денис не против биться с Мальдонадо, но сначала
Мальдонадо в июне 2016 года в
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