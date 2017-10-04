Денис Лебедев не получал от команды Мальдонадо предложения о бое

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Россиянин 9 июля успешно провел добровольную защиту пояса, единогласным решением судей победив австралийца Марка Флэнагана. Мальдонадо, выигравший в качестве профессионального боксера все 25 проведенных боев, в сентябре заявил о намерении встретиться с Лебедевым. На сайте промоутерской компании, ведущей дела Лебедева, в среду появилась информация о готовности спортсмена к бою с Мальдонадо.

«Денис не против биться с Мальдонадо, но сначала кто-то должен выйти на него с таким предложением, — сказал в телефонном разговоре Корнилов. — От команды Мальдонадо никаких предложений о проведении какого-либо боя не поступало. Денис готов выступать, если предложение его заинтересует. Но его пока нет».