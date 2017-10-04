Потенциальный соперник Головкина Сондерс не будет драться с Ханом

Еще в начале этого года казахстанский боксер Жанат Жакиянов находился в тени мирового бокса. На него уже мало кто ставил, и практически ZZ был в шаге от завершения карьеры. Однако, ему удалось стать чемпионом мира. Теперь с ним считаются. Только вот он так и остался недооцененным и обделенным вниманием. О явной несправедливости — в материале Vesti.kz.