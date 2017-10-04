Потенциальный соперник Головкина Сондерс не будет драться с Ханом
Промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен опроверг информацию о том, что его клиент будет драться с Амиром Ханом (31−4, 19 КО), сообщает Sports.kz.
«Думаю, Хан — хороший боксер. Я его очень уважаю и хотел бы получить шанс с ним подраться», — написал Сондерс вчера в твиттере.
Однако Уоррен в интервью Boxingscene.com сказал следующее: «Есть ли
Ранее ожидалось, что в декабре Сондерс может встретиться с обладателем поясов WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), но команда казахстанского боксера решила бросить все силы на реванш с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО).
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