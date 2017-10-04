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https://sport.mail.ru/news/boxing/31220314/
4 октября 2017, 17:20 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина Сондерс не будет драться с Ханом

Промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен опроверг информацию о том, что его клиент будет драться с Амиром Ханом (31−4, 19 КО), сообщает Sports.kz.

«Думаю, Хан — хороший боксер. Я его очень уважаю и хотел бы получить шанс с ним подраться», — написал Сондерс вчера в твиттере.

Однако Уоррен в интервью Boxingscene.com сказал следующее: «Есть ли какие-либо основания для спекуляции на этой теме? Нет. Этого боя не будет».

Ранее ожидалось, что в декабре Сондерс может встретиться с обладателем поясов WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), но команда казахстанского боксера решила бросить все силы на реванш с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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