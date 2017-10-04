Недооцененный чемпион. Почему Жанат Жакиянов обделен вниманием?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Профессионального боксера красят его завоеванные титулы чемпиона мира. Не важно по какой версии. Главное, что ты лучший по одной из авторитетных версий. В мире бокса сразу же к тебе возрастет интерес, появятся новые выгодные контракты, шанс объединить титулы.

Тем более, если в ринге ты проявил огромную волю, справился с потрясением (нокдауном) и в итоге довел дело до своей победы. Это зрелищно, и говорит о твоем мастерстве вкупе со стойкостью.

Примерно так в нескольких словах можно описать Жакиянова и его февральский триумф. В него верил разве что британец Рикки Хаттон, который в свое время пообещал сделать из ZZ чемпиона. И очень печально и обидно, если это действительно так. Об этом говорит то, что даже в Казахстане победа над американцем Роуши Уорреном стала настоящим откровением и сенсацией, и до самого поединка каких-то громких лозунгов не было — ну, бьется и бьется.

Казалось, что отныне Жакиянов должен находиться в центре внимания. Все-таки в Казахстане сейчас не так много чемпионов мира по основным версиям. Но, к сожалению, нет. Волна интереса быстро разбилась о будни, и каким-то героем ZZ не стал. Да, поначалу в Сети было несколько интервью с Жанатом, акимат родной области поощрил боксера квартирой. Вот, вроде бы и все.

Что делает Жанат? Он соглашается провести объединительный поединок с британцем Райаном Барнеттом. И снова на территории соперника, беря во внимание риски проиграть (в памяти всплывает недавний поединок филиппинца Мэнни Пакьяо с автралийцем Джеффом Хорном). Он не стал ограничиваться промежуточным боем с «мешком» и вновь проявил готовность продемонстрировать свои волю, характер и стойкость.

Однако, странным образом его подвиги воспринимаются не так, как должны. Сейчас выше котируются другие боксеры. И судя по всему, дело в уровне пиара. В той же Европе к самому Жакиянову интерес намного выше. Октябрьский бой обсуждается любителями бокса, иностранные телекомпании пытаются найти выход на прямое включение с арены в Белфасте.

Тот же знаменитый канал HBO будет показывать противостояние. Также свое желание выразило семейство Setanta Sports. И это неудивительно, учитывая статус встречи — на кону два титула чемпиона мира. Не Fedelatin, не WIBA, а полноценные «трофеи».

Ажиотаж разве что обошел стороной Казахстан. Серьезно, сначала Жакиянову не смогли организовать объединительный бой в Астане под эгидой ЭКСПО-2017. Команда ZZ была готова выступить в столице, но в итоге не получила конкретного предложения.

«Я так и не получил каких-либо конкретных предложений для защиты титула в Казахстане. Все было на стадии слухов, но ничего конкретного. Поэтому мы будем двигаться вперед», — отметил Филипп Фондю, менеджер Жакиянова.

Тот же Фондю неоднократно призывал казахстанцев к поддержке боксера. В частности, специалисту непонятно, почему местное телевидение не транслировало еще ни одного поединка Жаната. В том числе, до сих пор неизвестно, покажут ли его большой бой с Барнеттом.

Белфаст будет принимать битву Жакиянова с местным любимчиком Барнеттом уже через 17 дней. Жакиянов только встал на чемпионский путь, проявил свой профессионализм и отправляется в Северную Ирландию.

Сегодня он — чемпион и с претензией на объединение титулов. Это огромное достижение для боксера, не имеющего за спиной ни финансовой базы, ни мощной рекламной кампании — лишь голый энтузиазм и трудолюбие с мастерством. По идее, его история наоборот должна была вдохновить и найти отклик в массах. Только этого до сих пор не произошло. Почему?

Напомним, что поединок состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) на SSE Arena. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Уорреном раздельным решением судей. Барнетт выставит на кон пояс IBF.