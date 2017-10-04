Стало известно имя потенциального соперника Каната Ислама
Латиноамериканский журналист и комментатор Армандо Мендоза сообщил корреспонденту Vesti.kz о том, что первый номер рейтинга WBA в первом среднем весе непобежденный аргентинец Брайн Кастаньо (14−0, 10 КО) может стать следующим соперником казахстанского боксера Каната Ислама (25−0, 20 КО).
«Мне стало известно, что в качестве одного из следующих соперников Ислама рассматривается аргентинец Брайан Кастаньо. Бой между ними может состояться в
Отметим, что 28-летний Кастаньо опережает Ислама на одну строчку в рейтинге WBA, однако по всем остальным версиям располагается ниже казахстанца. В последнем бою, прошедшем 1 июля во Франции, аргентинец раздельным решением судей победил француза Мишеля Соро (30−2−1, 20 KO).
Добавим, что титул суперчемпиона в дивизионе Ислама принадлежит кубинцу Эрисланди Лара (24−2−2, 14 KO). Звание «обычного» чемпиона по версии WBA принадлежит американцу Деметриусу Андраде (24−0, 16 KO).
Напомним, что Ислам в главном бою вечера бокса за титулы WBO NABO и WBA
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