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4 октября 2017, 16:09 | Бокс | Vesti.kz

Стало известно имя потенциального соперника Каната Ислама

Латиноамериканский журналист и комментатор Армандо Мендоза сообщил корреспонденту Vesti.kz о том, что первый номер рейтинга WBA в первом среднем весе непобежденный аргентинец Брайн Кастаньо (14−0, 10 КО) может стать следующим соперником казахстанского боксера Каната Ислама (25−0, 20 КО).

«Мне стало известно, что в качестве одного из следующих соперников Ислама рассматривается аргентинец Брайан Кастаньо. Бой между ними может состояться в Лас-Вегасе в начале лета. Пока переговоры лишь на предварительной стадии», — сказал Мендоза.

Отметим, что 28-летний Кастаньо опережает Ислама на одну строчку в рейтинге WBA, однако по всем остальным версиям располагается ниже казахстанца. В последнем бою, прошедшем 1 июля во Франции, аргентинец раздельным решением судей победил француза Мишеля Соро (30−2−1, 20 KO).

Добавим, что титул суперчемпиона в дивизионе Ислама принадлежит кубинцу Эрисланди Лара (24−2−2, 14 KO). Звание «обычного» чемпиона по версии WBA принадлежит американцу Деметриусу Андраде (24−0, 16 KO).

Напомним, что Ислам в главном бою вечера бокса за титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, прошедшем 9 сентября, встречался с непобежденным канадцем Брэндоном Куком (18−1, 11 КО). Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде.

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