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https://sport.mail.ru/news/boxing/31215009/
4 октября 2017, 11:21 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс объявил себя первым номером в весе Головкина

Экс-соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина американец Дэниэл Джейкобс перед своим боем с соотечественником Луисом Ариасом сделал громкое заявление, пишет Sports.kz.

— Я очень взволнован перед своим дебютом в Coliseum 11 ноября и на HBO. Мы хотели настоящий поединок для фанатов и выбрали для поединка молодого «голодного льва» Луиса Ариаса. Собираюсь сделать заявление: я номер один в этом дивизионе. Не пропустите мой бой, — приводит слова Джейкобса Boxingscene.com.

Напомним, против Джейкобса Головкин впервые в карьере провел бой в 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу GGG.

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