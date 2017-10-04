Джейкобс объявил себя первым номером в весе Головкина
Экс-соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина американец Дэниэл Джейкобс перед своим боем с соотечественником Луисом Ариасом сделал громкое заявление, пишет Sports.kz.
— Я очень взволнован перед своим дебютом в Coliseum 11 ноября и на HBO. Мы хотели настоящий поединок для фанатов и выбрали для поединка молодого «голодного льва» Луиса Ариаса. Собираюсь сделать заявление: я номер один в этом дивизионе. Не пропустите мой бой, — приводит слова Джейкобса Boxingscene.com.
Напомним, против Джейкобса Головкин впервые в карьере провел бой в 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу GGG.
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