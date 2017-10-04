Джейкобс объявил себя первым номером в весе Головкина

— Я очень взволнован перед своим дебютом в Coliseum 11 ноября и на HBO. Мы хотели настоящий поединок для фанатов и выбрали для поединка молодого «голодного льва» Луиса Ариаса. Собираюсь сделать заявление: я номер один в этом дивизионе. Не пропустите мой бой, — приводит слова Джейкобса Boxingscene.com.

Напомним, против Джейкобса Головкин впервые в карьере провел бой в 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу GGG.