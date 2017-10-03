«Канело» после ничьей с Головкиным поднялся на второе место в рейтинге WBC

Ничья с чемпионом WBC Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) позволила Саулю Альваресу (49−1−2, 34 КО) подняться с третьего места на второе. Рейтинг возглавляет обязательный претендент на пояс WBC Джермалл Чарло (26−0, 20 КО). Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) переместился со второй позиции на третью.



Напомним, у «Канело» с WBC натянутые отношения: их конфликт начался еще в мае прошлого года, когда организация торопила мексиканца с принятием решения о бое с Головкиным. Команда Альвареса не собиралась форсировать события и решила отказаться от титула. Перед боем с GGG 16 сентября Сауль заявил, что не будет претендовать на этот пояс даже в случае победы над Геннадием. В итоге поединок завершился вничью, Головкин сохранил пояс WBC, а также получил специальный пояс от организации.