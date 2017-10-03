Промоутер Головкина назвал три города, которые могут принять реванш с «Канело»
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер назвал возможные варианты места проведения повторного боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Как и перед первым боем, я знаю, что в этом очень заинтересованы в
Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая 2018 года.
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