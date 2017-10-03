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https://sport.mail.ru/news/boxing/31209033/
3 октября 2017, 20:03 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина назвал три города, которые могут принять реванш с «Канело»

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер назвал возможные варианты места проведения повторного боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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— Как и перед первым боем, я знаю, что в этом очень заинтересованы в Нью-Йорке — Madison Square Garden, также стадион «Ковбойз» в Далласе, ну и Лас-Вегас определенно снова хочет принять этот бой. Посмотрим, какой из вариантов будет лучшим в такой ситуации. Здесь не только речь о комиссии и судьях, но и о вовлеченной общественности и доходах, — сказал Леффлер.

Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая 2018 года.

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