Промоутер Головкина назвал три города, которые могут принять реванш с «Канело»

— Как и перед первым боем, я знаю, что в этом очень заинтересованы в Нью-Йорке — Madison Square Garden, также стадион «Ковбойз» в Далласе, ну и Лас-Вегас определенно снова хочет принять этот бой. Посмотрим, какой из вариантов будет лучшим в такой ситуации. Здесь не только речь о комиссии и судьях, но и о вовлеченной общественности и доходах, — сказал Леффлер.



Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая 2018 года.