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https://sport.mail.ru/news/boxing/31208927/
3 октября 2017, 18:55 | Бокс | Vesti.kz

Не раньше мая. Почему в этом году Головкин больше не выйдет на ринг

Последний бой казахстанец провел 17 сентября.

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Нет никаких сомнений в том, что будет продолжение противостояния казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. Сторонам осталось лишь договориться по некоторым пунктам, выбрать место и утвердить дату. Приблизительно, но вероятно, вторая встреча боксеров состоится в мае следующего года. И, судя по всему, до этого момента никто из них не выйдет на ринг.

Почему GGG отложит поединок за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе — в материале Vesti.kz.

С «Канело» все было понятно изначально. Мексиканец сразу после боя сообщил о своих намерениях больше не боксировать в этом году. Позже, когда обе команды изъявили желание организовать второй бой, Альварес дополнил заявление: «Я хочу, чтобы этот поединок стал моим первым в 2018 году».

Сложнее обстояли дела с продолжением карьеры казахстанца. И во многом из-за заявлений его промоутера Тома Леффлера. Через день после битвы в Лас-Вегасе Леффлер обозначил дату возвращения GGG на ринг — декабрь этого года. Других подробностей он не сообщил.

После чего речь заходила о нескольких возможных соперниках на декабрьский бой — пуэрториканце Мигелем Котто и британце Билли Джо Сондерсе. Каждый из этих вариантов обсуждались известным промоутером. Только вот до конкретики дело так и не сдвинулось.

Судя по всему, Леффлер в то время находился больше в подвешенном состоянии и ждал подтверждений от Golden Boy относительно возможности провести реванш. И как только необходимую информация он получил, сразу же сообщил о том, что GGG готов ждать до мая, иначе придется выходить на ринг против другого боксера.

Тем не менее, разговоры о теоретически возможном бое Головкина этой зимой не утихали. В основном спикеры связывали свои ожидания с Сондерсом, так как он представляет наибольший интерес для всех из-за своего титула WBO. И надежда увидеть в декабре казахстанца «в деле» возросла.

Помимо Сондерса есть и обязательные претенденты на пояса Головкина. Например, американец Джермалл Чарло. (Кстати, с ним получился бы вполне хороший поединок.) Но эту тему «прикрыл» глава WBC Маурисио Сулейман. Функционер сообщил о том, что Совет санкционировал незамедлительный реванш. Таким образом, GGG имеет право воспользоваться законной отсрочкой обязательной защиты с Чарло. Все это говорит о приоритете реванша между GGG и Альваресом.

Не свободен уже в декабре и Котто, который может встретиться с канадцем Давидом Лемье. Также в скором времени станет «занятым» Сондерс — по словам промоутера боксера Фрэнка Уоррена, он вернется на ринг 9 декабря. И слишком минимальная вероятность, что соперником будет Головкин…

Желание команд казахстанца и мексиканца понятны — риски срыва большого боя велики. Если проводить промежуточный бой, то легко можно получить серьезную травму, будь то во время подготовки, или самого поединка. На кону огромные деньги, а не только титулы.

К тому же, каждый тренировочный лагерь и само выступление требуют длительного восстановления. И в силу возраста GGG — этот факт не в пользу него. Слишком тяжелые нагрузки в довольно короткий промежуток времени между ними. Простой, конечно, тоже не лучшее решение, но так больше шансов быть свежее к главному бою.

А еще Головкин недавно стал во второй раз отцом. И наверняка ему хотелось бы провести как можно больше времени в кругу семьи: GGG не прерывал подготовку к первой встрече с Альваресом в связи с рождением дочери. Плюс в последнее время он в основном в разъездах — вряд ли он захочет вновь несколько месяцев провести вне дома.

Так что можно не прогнозировать следующего соперника. Им будет Альварес и не в этом году. Наиболее оптимальная дата — 5 мая 2018-го. В сторону нее двигаются команды. И если что-то пойдет не так (чего не хотелось бы), то наиболее вероятен выход Головкина на ринг в начале следующего года.
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