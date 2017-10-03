Судья дважды пересмотрел бой Головкин — Альварес и назвал свой счет
Американский судья Фернандо Барбоса поделился в интервью EsNews своим взглядом на бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— 118−110? Конечно, в боксе оценки субъективны, у судей бывают плохие дни, они могут
Бой Головкин — Альварес завершился ничьей, а карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.
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