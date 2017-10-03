— 118−110? Конечно, в боксе оценки субъективны, у судей бывают плохие дни, они могут по-разному смотреть на некоторые вещи, но это смешно. Я пересмотрел бой дважды, и мой счет — 116−112 в пользу Головкина, — сказал Барбоса.



Бой Головкин — Альварес завершился ничьей, а карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.