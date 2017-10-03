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https://sport.mail.ru/news/boxing/31207390/
3 октября 2017, 17:10 | Бокс | Sports.kz

Судья дважды пересмотрел бой Головкин — Альварес и назвал свой счет

Американский судья Фернандо Барбоса поделился в интервью EsNews своим взглядом на бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

 — 118−110? Конечно, в боксе оценки субъективны, у судей бывают плохие дни, они могут по-разному смотреть на некоторые вещи, но это смешно. Я пересмотрел бой дважды, и мой счет — 116−112 в пользу Головкина, — сказал Барбоса.

Бой Головкин — Альварес завершился ничьей, а карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.

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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры проиграли команде Италии в матчевой встрече, которая завершилась в Ольбии. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса (БФБ).
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