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https://sport.mail.ru/news/boxing/31206083/
3 октября 2017, 17:22 | Бокс | Sports.kz

В IBF уже решили по поводу обязательной защиты титула Головкиным

В Международной федерации бокса (IBF) приняли решение не оказывать давление на действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, дать тому возможность встретиться в реванше с Саулем Альваресом, тем самым минуя обязательную защиту титула.

В Международной федерации бокса (IBF) приняли решение не оказывать давление на действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> дать тому возможность встретиться в реванше с <span class=error>Саулем</span> Альваресом тем самым минуя обязательную защиту титула. Увеличить
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Напомним, обязательным претендентом на титул по версии IBF в среднем весе является украинец Сергей Деревянченко, победивший в финальном элиминаторе багамца Туреано Джонсона.

В IBF решили сперва дождаться результата реванша, после чего санкционировать поединок чемпиона против обязательного претендента из Украины, информирует RingPolska.

Отметим, что реванш между Головкиным и Альваресом предварительно запланирован на май 2018-го года.

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