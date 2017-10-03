В IBF уже решили по поводу обязательной защиты титула Головкиным

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Напомним, обязательным претендентом на титул по версии IBF в среднем весе является украинец Сергей Деревянченко, победивший в финальном элиминаторе багамца Туреано Джонсона.



В IBF решили сперва дождаться результата реванша, после чего санкционировать поединок чемпиона против обязательного претендента из Украины, информирует RingPolska.



Отметим, что реванш между Головкиным и Альваресом предварительно запланирован на май 2018-го года.