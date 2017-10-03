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https://sport.mail.ru/news/boxing/31202569/
3 октября 2017, 11:16 | Бокс | Sports.kz

Головкин поблагодарил Президента Казахстана за поддержку

Слова благодарности в адрес Президента Казахстана прославленный казахстанский боксёр Геннадий Головкин высказал в ходе встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым.

По словам спортсмена, эта поддержка была особенно необходимой во время принципиального боя с Альваресом.

— В первую очередь хотел поблагодарить Главу нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева за такую поддержку, теплоту. Думаю, многие смотрели этот бой. И, конечно, у меня столько эмоций было, когда узнал, что Президент смотрит мой поединок в прямом эфире, — сказал Геннадий Головкин. — По-человечески это очень приятно, это гордость. И я думаю, что многие казахстанцы разделяют эту гордость, если наш Президент болеет за спорт.

— Вся страна болела за тебя во главе с нашим Президентом, — подчеркнул Ерлан Кошанов. — Спасибо за то, что прославляешь наш Казахстан, Караганду.

В свою очередь аким области выразил признательность Геннадию Головкину за личный вклад в программу духовной модернизации. Напомним, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO Геннадий Головкин подарил Караганде детскую игровую спортивную площадку. Комплекс обустроен в его родном дворе — в 14-м микрорайоне Майкудука.

Главной темой встречи стало развитие детского спорта в регионе. Боксёр рассказал, что посетил спорткомплекс в Майкудуке, который назвали его именем. Его интересовало, насколько востребован этот объект: какая посещаемость, какие виды спорта предпочитают дети. Геннадий внёс предложения по дальнейшему развитию спортивного объекта.

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