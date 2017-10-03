Оттолкнуться от дна. Чем важен чемпионат России

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Сентябрьский чемпионат мира в Германии показал, что любительский бокс в нашей стране пребывает в кризисе — из 10 весовых категорий россияне были представлены в девяти, но общими усилиями смогли взять лишь две медали. Евгений Тищенко стал серебряным призером в весе до 91 кг, а Тамир Галанов добыл бронзу в категории до 52 кг. Впервые с 1999 года национальная команда не привезла домой ни одной золотой награды. А ведь следующее первенство планеты пройдет в 2019 году в Сочи, и очень хочется, чтобы россияне на правах хозяев не ударили в грязь лицом.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ В ГРОЗНОМ

Впрочем, масштабные перемены в российском боксе начались еще за полгода до Гамбурга, когда сменилось руководство национальной федерации. Новые первые лица, например, решительно начали борьбу с неквалифицированным судейством, которая продолжается по сей день. На нынешнем чемпионате России впервые в истории проведена открытая процедура жеребьевки с помощью прозрачного барабана — такого же, что используется в лотереях.

До сборной страны волна перемен докатилась летом, когда после июньского чемпионата Европы был уволен главный тренер Олег Меньшиков, проработавший на этом посту меньше года. На его место за два месяца до главного старта сезона был назначен Эдуард Кравцов, широкой публике известный прежде всего как наставник Миши Алояна. Понятно, что за несколько недель ему трудно было что-то кардинально изменить — будь то состав или подготовка к турниру. А теперь у него на руках карт-бланш на создание новой команды, которая должна заметно омолодиться.

Тем более что на нынешнем чемпионате России в Грозном, где представлены около 300 спортсменов, выступит лишь один боксер, месяц назад выходивший на ринг в Гамбурге. Это Максим Бабанин в весе до 91 кг. Тищенко и Галанов пропускают турнир как призеры мирового первенства, Виталий Дунайцев (до 64 кг) травмирован, Петр Хамуков (до 75 кг) не приехал по семейным обстоятельствам, а Василий Егоров (до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг) и Сергей Собылинский (до 69 кг) освобождены от выступлений в Грозном решением тренерского совета сборной.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

О том, чем должен стать этот чемпионат России для сборной, «СЭ» решил узнать у самого Кравцова.

— Это отправная точка в формировании новой сборной, мы начинаем писать ее историю с чистого листа, — отметил тренер. — Нет тех, для кого уже забронированы места в сборной, все должны доказывать свою состоятельность, невзирая на регалии. Участники чемпионата мира в Гамбурге, которые не боксируют на этом турнире, за редким исключением сохраняют место в команде. Но это не значит, что они останутся первыми номерами.

— Что для вас основная цель на этом турнире?

— Провести правильную селекцию с перспективой на домашний ЧМ-2019 и Олимпиаду-2020. Мы ищем молодых талантливых ребят. Первые бои уже показали, что в некоторых весовых категориях есть те, на кого можно ориентироваться и подтягивать их к составу. Мы хотим усилиться по всем компонентам — и функционально, и технически, и тактически. Если мы выполним свою программу, то к 2019 году у нас будет боеспособная команда, которая может претендовать на высокие места.

— По какому принципу будет заново формироваться сборная?

— Призеры чемпионата страны попадают в основной состав. А боксеры, занявшие в своих весовых категориях места с пятого по восьмое, также проходят в команду по спискам и составляют наш ближайший резерв. Но нередки случаи, когда вчерашние дублеры не просто переходят в основу, а становятся первыми номерами. Мы попытаемся прокрутить три-четыре состава, вводим рейтинговую систему, беспрецедентную для нашего бокса. Чемпионат России остается одним из главных факторов формирования состава, но не менее важными для попадания в состав будут результаты выступлений за рубежом, встреч с иностранными спортсменами.

— Какие планы у сборной на ближайшее время?