1-й раунд: «Канело» нанес более жесткие панчи, поэтому судьи могли отдать этот раунд ему.

Победитель: «Канело» — 10−9



2-й раунд: Головкин перебоксировал джебом и пробил кросс справа.

Победитель: Головкин — 19−19



3-й раунд: Очень равный раунд. «Канело» танцевал, заставляя Головкина промахиваться, при этом контратакуя левым хуком в корпус, но GGG отвечал джебом.

Победитель: Головкин — 29−28



4-й раунд: Экшн-раунд, но удары Головкина были более серьезными.

Победитель: Головкин — 39−37



5-й раунд: Еще один экшн-раунд, но «Канело» пробил потрясающий левый хук в корпус. Головкин ответил правым кроссом и прижал его к канатам.

Победитель: «Канело» — 48−47



6-й раунд: «Канело» начал мощно, но Головкин словил его на левом хуке в голову.

Победитель: Головкин — 58−56



7-й раунд: «Канело» перебоксировал Головкина, которому нужно было отдышаться после предыдущего раунда.

Победитель: «Канело» — 67−66



8-й раунд: Мощная комбинация Головкина отправляет «Канело» в «нокдаун-вспышку».

Победитель: Головкин — 77−74



9-й раунд: Головкин набирает очки ударами в голову и пробивает хук в корпус. «Канело» выживает, отвечая спуртами.

Победитель: Головкин — 87−83



10-й раунд: «Канело» проводит солидную комбинацию в голову Головкину в центре ринга. Также мексиканец пробивает кроссы. В концовке Головкин немного отвечает, но судьи склоняются к «Канело».

Победитель: «Канело» — 96−93



11-й раунд: Экшн-раунд, трудный для подсчета. Но преимуществом владел «Канело».

Победитель: «Канело» — 105−103



12-й раунд: Головкин проводит несколько хороших джебов в голову Альваресу и держится на дистанции. В концовке добавляет удар в корпус.

Победитель: Головкин — 115−112.