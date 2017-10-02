СМИ расписали по раундам очки боя Головкин — Альварес
Журналист сайта FightNights.com Райан О’Хара подсчитал очки во всех раундах поединка Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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1-й раунд: «Канело» нанес более жесткие панчи, поэтому судьи могли отдать этот раунд ему.
Победитель: «Канело» — 10−9
2-й раунд: Головкин перебоксировал джебом и пробил кросс справа.
Победитель: Головкин — 19−19
3-й раунд: Очень равный раунд. «Канело» танцевал, заставляя Головкина промахиваться, при этом контратакуя левым хуком в корпус, но GGG отвечал джебом.
Победитель: Головкин — 29−28
4-й раунд:
Победитель: Головкин — 39−37
5-й раунд: Еще один
Победитель: «Канело» — 48−47
6-й раунд: «Канело» начал мощно, но Головкин словил его на левом хуке в голову.
Победитель: Головкин — 58−56
7-й раунд: «Канело» перебоксировал Головкина, которому нужно было отдышаться после предыдущего раунда.
Победитель: «Канело» — 67−66
8-й раунд: Мощная комбинация Головкина отправляет «Канело» в «нокдаун-вспышку».
Победитель: Головкин — 77−74
9-й раунд: Головкин набирает очки ударами в голову и пробивает хук в корпус. «Канело» выживает, отвечая спуртами.
Победитель: Головкин — 87−83
10-й раунд: «Канело» проводит солидную комбинацию в голову Головкину в центре ринга. Также мексиканец пробивает кроссы. В концовке Головкин немного отвечает, но судьи склоняются к «Канело».
Победитель: «Канело» — 96−93
11-й раунд:
Победитель: «Канело» — 105−103
12-й раунд: Головкин проводит несколько хороших джебов в голову Альваресу и держится на дистанции. В концовке добавляет удар в корпус.
Победитель: Головкин — 115−112.
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