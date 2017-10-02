Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31198848/
2 октября 2017, 22:54 | Бокс | Sports.kz

СМИ расписали по раундам очки боя Головкин — Альварес

Журналист сайта FightNights.com Райан О’Хара подсчитал очки во всех раундах поединка Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

СМИ расписали по раундам очки боя Головкин — Альварес - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

1-й раунд: «Канело» нанес более жесткие панчи, поэтому судьи могли отдать этот раунд ему.
Победитель: «Канело» — 10−9

2-й раунд: Головкин перебоксировал джебом и пробил кросс справа.
Победитель: Головкин — 19−19

3-й раунд: Очень равный раунд. «Канело» танцевал, заставляя Головкина промахиваться, при этом контратакуя левым хуком в корпус, но GGG отвечал джебом.
Победитель: Головкин — 29−28

4-й раунд: Экшн-раунд, но удары Головкина были более серьезными.
Победитель: Головкин — 39−37

5-й раунд: Еще один экшн-раунд, но «Канело» пробил потрясающий левый хук в корпус. Головкин ответил правым кроссом и прижал его к канатам.
Победитель: «Канело» — 48−47

6-й раунд: «Канело» начал мощно, но Головкин словил его на левом хуке в голову.
Победитель: Головкин — 58−56

7-й раунд: «Канело» перебоксировал Головкина, которому нужно было отдышаться после предыдущего раунда.
Победитель: «Канело» — 67−66

8-й раунд: Мощная комбинация Головкина отправляет «Канело» в «нокдаун-вспышку».
Победитель: Головкин — 77−74

9-й раунд: Головкин набирает очки ударами в голову и пробивает хук в корпус. «Канело» выживает, отвечая спуртами.
Победитель: Головкин — 87−83

10-й раунд: «Канело» проводит солидную комбинацию в голову Головкину в центре ринга. Также мексиканец пробивает кроссы. В концовке Головкин немного отвечает, но судьи склоняются к «Канело».
Победитель: «Канело» — 96−93

11-й раунд: Экшн-раунд, трудный для подсчета. Но преимуществом владел «Канело».
Победитель: «Канело» — 105−103

12-й раунд: Головкин проводит несколько хороших джебов в голову Альваресу и держится на дистанции. В концовке добавляет удар в корпус.
Победитель: Головкин — 115−112.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Лара хочет драться с Головкиным

Лара хочет драться с Головкиным

Кубинский боксер Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО) готовится к бою с американцем Террелом Гаушей (20−0, 9 КО), однако говорит и о других возможных соперниках, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
Еще 7 новостей  Все новости
02 октября

Макгрегор обвинил мужа судьи боя Головкин - Альварес в предвзятости

WBC санкционировал реванш Головкин - Альварес

Эвандер Холифилд: «u201eКанелоu201c бегал от Головкина по рингу как цыпленок!»