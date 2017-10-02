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https://sport.mail.ru/news/boxing/31198638/
2 октября 2017, 22:19 | Бокс | Sports.kz

Лара хочет драться с Головкиным

Кубинский боксер Эрисланди Лара (24−2−2, 14 КО) готовится к бою с американцем Террелом Гаушей (20−0, 9 КО), однако говорит и о других возможных соперниках, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

 — Быть самым долго правящим чемпионом в 154 фунтах — много значит для меня. Сейчас моя цель — побить рекорд Джанфранко Росса, у которого было 11 защит. Но я всегда готов к любому, против кого меня поставят. Я хочу больших вызовов. Я хотел бы подраться с GGG или «Канело», также я зацепился бы за шанс объединить пояса в бою с Котто или Хёрдом, — говорит Лара.

Что касается Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), то казахстанский боксер, скорее всего, не будет драться в декабре, а бросит все силы на подготовку к реваншу с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), который может состояться 5 мая 2018 года.

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