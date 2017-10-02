WBC санкционировал незамедлительный реванш между Головкиным и «Канело»

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Об этом объявил президент WBC Маурисио Сулейман на 55-й Конвенции Совета, проходящей в эти в Баку (Азербайджан). Соответствующее решение принял Совет управляющих WBC.

Ранее Сулейман высказался о ситуации вокруг титула Головкина. Дело в том, что обязательным претендентом на пояс WBC является американец Джермалл Чарло (26−0, 20 КО), при этом как команда GGG уже начала переговоры с «Канело» о втором поединке. В то же время президент WBC отметил, что у Головкина есть право на отсрочку обязательной защиты.

Напомним, что Головкин и «Канело» встречались 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, завершив бой вничью. Таким образом, казахстанец сохранил титулы чемпиона WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал свою серию из 37 побед подряд.

Их второй поединок ожидается весной 2018 года. Причем тренер GGG Абель Санчес даже проговорился о том, что реванш планирует на праздник Синко Де Майо, который отмечается 5 мая.