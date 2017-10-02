СМИ предложили Макгрегору встретиться с Головкиным, а не со «стариком» Мэйвезером
Твиттер Be Real TV, публикующий интервью и новости из мира бокса, прокомментировал слова Конора Макгрегора о желании провести реванш с Флойдом
Мэйвезером-младшим, сообщает Sports.kz.
«Вместо того, чтобы вызывать старика, который нокаутирует его, я бы хотел увидеть Макгрегора против “Канело”, Головкина, Спенса или Турмана», — пишет ведущий аккаунта.
Напомним, Мэйвезер и Макгрегор провели бой 26 августа в
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