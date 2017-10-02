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https://sport.mail.ru/news/boxing/31197951/
2 октября 2017, 21:42 | Бокс | Sports.kz

СМИ предложили Макгрегору встретиться с Головкиным, а не со «стариком» Мэйвезером

Твиттер Be Real TV, публикующий интервью и новости из мира бокса, прокомментировал слова Конора Макгрегора о желании провести реванш с Флойдом Мэйвезером-младшим, сообщает Sports.kz.

«Вместо того, чтобы вызывать старика, который нокаутирует его, я бы хотел увидеть Макгрегора против “Канело”, Головкина, Спенса или Турмана», — пишет ведущий аккаунта.

Напомним, Мэйвезер и Макгрегор провели бой 26 августа в Лас-Вегасе, который стал для ирландского бойца ММА первым боксерским поединком в карьере. Он завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.

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