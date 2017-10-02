СМИ предложили Макгрегору встретиться с Головкиным, а не со «стариком» Мэйвезером

«Вместо того, чтобы вызывать старика, который нокаутирует его, я бы хотел увидеть Макгрегора против “Канело”, Головкина, Спенса или Турмана», — пишет ведущий аккаунта.



Напомним, Мэйвезер и Макгрегор провели бой 26 августа в Лас-Вегасе, который стал для ирландского бойца ММА первым боксерским поединком в карьере. Он завершился победой американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.