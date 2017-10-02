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https://sport.mail.ru/news/boxing/31197593/
2 октября 2017, 19:39 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина обеспокоен судейством в реванше с «Канело»

Промоутер Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер считает необходимым уделить внимание формированию состава судей на бой-реванш с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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 — Что ж, мы сядем с Бобом [Беннеттом, исполнительным директором Атлетической комиссии штата Невада] и обсудим некоторые вещи, если реванш вернется в Лас-Вегас. Мы не исключаем вариант с Лас-Вегасом, хотя со стороны GGG есть некоторые колебания. У него никогда не было таких проблем [с судейством], когда он дрался в Калифорнии или в Нью-Йорке, или даже в Лондоне. Мы просто хотим быть уверены, что обе стороны играют честно.

Дэйв Моретти из Невады посчитал, что GGG победил в одно очко, и мы тоже думаем, что победа Головкина в один или два раунда — правильный счет. Дон Трелла, который на самом деле нейтральный судья из Коннектикута, посчитал седьмой раунд в пользу «Канело», хотя это был один из лучших раундов Геннадия. Таким образом, он пришел к ничьей. Даже несмотря на «жару», которую устроила Аделаида Берд своим широким счетом, если бы Трелла посчитал, как Моретти, мы бы сейчас не говорили об этом, — сказал Леффлер в интервью MMA Junkie.

Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.

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