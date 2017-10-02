Промоутер Головкина обеспокоен судейством в реванше с «Канело»
Промоутер Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер считает необходимым уделить внимание формированию состава судей на
бой-реванш с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— Что ж, мы сядем с Бобом [Беннеттом, исполнительным директором Атлетической комиссии штата Невада] и обсудим некоторые вещи, если реванш вернется в
Дэйв Моретти из Невады посчитал, что GGG победил в одно очко, и мы тоже думаем, что победа Головкина в один или два раунда — правильный счет. Дон Трелла, который на самом деле нейтральный судья из Коннектикута, посчитал седьмой раунд в пользу «Канело», хотя это был один из лучших раундов Геннадия. Таким образом, он пришел к ничьей. Даже несмотря на «жару», которую устроила Аделаида Берд своим широким счетом, если бы Трелла посчитал, как Моретти, мы бы сейчас не говорили об этом, — сказал Леффлер в интервью MMA Junkie.
Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.
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