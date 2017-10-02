Промоутер Головкина обеспокоен судейством в реванше с «Канело»

— Что ж, мы сядем с Бобом [Беннеттом, исполнительным директором Атлетической комиссии штата Невада] и обсудим некоторые вещи, если реванш вернется в Лас-Вегас. Мы не исключаем вариант с Лас-Вегасом, хотя со стороны GGG есть некоторые колебания. У него никогда не было таких проблем [с судейством], когда он дрался в Калифорнии или в Нью-Йорке, или даже в Лондоне. Мы просто хотим быть уверены, что обе стороны играют честно.



Дэйв Моретти из Невады посчитал, что GGG победил в одно очко, и мы тоже думаем, что победа Головкина в один или два раунда — правильный счет. Дон Трелла, который на самом деле нейтральный судья из Коннектикута, посчитал седьмой раунд в пользу «Канело», хотя это был один из лучших раундов Геннадия. Таким образом, он пришел к ничьей. Даже несмотря на «жару», которую устроила Аделаида Берд своим широким счетом, если бы Трелла посчитал, как Моретти, мы бы сейчас не говорили об этом, — сказал Леффлер в интервью MMA Junkie.



Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Карточки судей выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу Альвареса, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина, Дон Трелла — 114−114.