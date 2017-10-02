Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31189062/
2 октября 2017, 9:47 | Бокс | Sports.kz

Президент WBC прокомментировал возможный бой Головкин — Чарло

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал возможный бой чемпиона в среднем весе по версии организации Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и обязательного претендента на его пояс Джермалла Чарло (26−0, 20 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

— В среду состоится открытое собрание, на котором мы рассмотрим позиции сторон, после чего примем соответствующее решение, как это обычно и бывает. Головкин прошел долгий путь, чтобы получить то, что случилось 16 сентября. «Канело» — элитный боксер, и они подарили друг другу один из великих боев за последние годы. Очевидно, что реванш — это то, что интересует общественность, да и самих боксеров, которые хотят дать публике то, чего она хочет. В среду мы рассмотрим актуальные позиции Чарло и Головкина и постараемся найти лучший выход из ситуации. Официального запроса, чтобы сделать исключение для реванша, пока не было, но, безусловно, Том Леффлер выскажет свою позицию по этому поводу, — сказал Сулейман.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Головкин посетил благотворительный вечер побеждавшего его боксера

Головкин посетил благотворительный вечер побеждавшего его боксера

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) был в числе приглашенных на благотворительный вечер в Гифхорне (Германия) поддержку немецкого бойца Эдуарда Гуткнехта, который страдает от тяжелых последствий черепно-мозговой травмы, сообщает Sports.kz со ссылкой на Waz-online.de.
Еще 7 новостей  Все новости
01 октября

Дэнни Гарсия ставит возможного соперника Головкина в лидеры P4P-рейтинга

Тренер экс-чемпиона мира назвал победителя боя Головкин - Альварес

Головкин посетил благотворительный вечер побеждавшего его боксера