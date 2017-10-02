— В среду состоится открытое собрание, на котором мы рассмотрим позиции сторон, после чего примем соответствующее решение, как это обычно и бывает. Головкин прошел долгий путь, чтобы получить то, что случилось 16 сентября. «Канело» — элитный боксер, и они подарили друг другу один из великих боев за последние годы. Очевидно, что реванш — это то, что интересует общественность, да и самих боксеров, которые хотят дать публике то, чего она хочет. В среду мы рассмотрим актуальные позиции Чарло и Головкина и постараемся найти лучший выход из ситуации. Официального запроса, чтобы сделать исключение для реванша, пока не было, но, безусловно, Том Леффлер выскажет свою позицию по этому поводу, — сказал Сулейман.