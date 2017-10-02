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2 октября 2017, 10:24 | Бокс | Vesti.kz

«GGG ограбили. Бизнес, что ж поделать». Легенды мексиканского бокса выразили мнение о бое Головкин — «Канело»

Экс-чемпион в четырех категориях и соотечественник мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Хуан Мануэль Маркес высказался о его поединке с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.

GGG ограбили. Бизнес что ж поделать. Легенды мексиканского бокса выразили мнение о бое Головкин — Канело - Фото 1 Увеличить
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«У “Канело” была хорошая и очень активная защита. Он упустил пару раундов, хотя мог выиграть любой из них, и на мой взгляд Головкин победил. Хотя он тоже промахивался намного чаще, чем попадал, и ему следовало сделать больше, чем просто следовать за “Канело” попятам», — приводит слова Маркеса vRINGe.com.

Еще один мексиканский экс-чемпион в четырех категориях Хорхе Арсе также не поддержал соотечественника: «Я не увидел там ничью. Головкина ограбили. Бизнес, что ж поделать».

Напомним, что поединок Головкина и «Канело» состоялся 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это позволило казахстанцу сохранить титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервало его серию из 37 побед подряд.

Второй бой может состояться в мае 2018 года. Представители боксеров уже начали переговоры, а тренер казахстанца Абель Санчес проговорился о том, что поединок пройдет на праздник Синко Де Майо, который отмечается 5 мая.
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