Головкин посетил благотворительный вечер побеждавшего его боксера
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) был в числе приглашенных на благотворительный вечер в Гифхорне (Германия) поддержку немецкого бойца Эдуарда Гуткнехта, который страдает от тяжелых последствий
черепно-мозговой травмы, сообщает Sports.kz со ссылкой на Waz-online.de.
Вырученные средства — 50 000 евро, из которых 25 000 пожертвованы Головкиным — будут направлены семье Эдуарда.
Гуткнехт получил серьезные травмы в двенадцатираундовом бою с Джорджем Гроувзом и чудом выжил: сразу по окончании поединка из раздевалки боксер был доставлен в больницу, где ему была проведена операция на мозге.
Напомним, Эдуард Гуткнехт побеждал Геннадия Головкина на любительском уровне.
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