Головкин посетил благотворительный вечер побеждавшего его боксера

Вырученные средства — 50 000 евро, из которых 25 000 пожертвованы Головкиным — будут направлены семье Эдуарда.



Гуткнехт получил серьезные травмы в двенадцатираундовом бою с Джорджем Гроувзом и чудом выжил: сразу по окончании поединка из раздевалки боксер был доставлен в больницу, где ему была проведена операция на мозге.



Напомним, Эдуард Гуткнехт побеждал Геннадия Головкина на любительском уровне.