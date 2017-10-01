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https://sport.mail.ru/news/boxing/31187111/
1 октября 2017, 22:47 | Бокс | Sports.kz

Головкин посетил благотворительный вечер побеждавшего его боксера

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) был в числе приглашенных на благотворительный вечер в Гифхорне (Германия) поддержку немецкого бойца Эдуарда Гуткнехта, который страдает от тяжелых последствий черепно-мозговой травмы, сообщает Sports.kz со ссылкой на Waz-online.de.

Вырученные средства — 50 000 евро, из которых 25 000 пожертвованы Головкиным — будут направлены семье Эдуарда.

Гуткнехт получил серьезные травмы в двенадцатираундовом бою с Джорджем Гроувзом и чудом выжил: сразу по окончании поединка из раздевалки боксер был доставлен в больницу, где ему была проведена операция на мозге.

Напомним, Эдуард Гуткнехт побеждал Геннадия Головкина на любительском уровне.

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