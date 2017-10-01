Два именитых мексиканца считают, что Головкин победил Альвареса

«Я не увидел ничьей, мне показалось, что Головкина ограбили, — прокомментировал исход поединка экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Арсе. — Но в конечном итоге все это бизнес».



Аналогичного мнения придерживается и бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес. «Канело продемонстрировал хорошую защиту, был очень активен, — отметил Маркес. — Он упустил пару раундов, которые мог выиграть, но я считаю Головкина победителем. Хотя он промахивался гораздо больше, чем попадал по Канело. Он должен был делать больше, а не просто гоняться за соперником».