Два именитых мексиканца считают, что Головкин победил Альвареса
В непрекращающихся дебатах вокруг результата боя между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом два именитых соотечественника последнего оказались на стороне казахстанского боксера.
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«Я не увидел ничьей, мне показалось, что Головкина ограбили, — прокомментировал исход поединка
Аналогичного мнения придерживается и бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес. «Канело продемонстрировал хорошую защиту, был очень активен, — отметил Маркес. — Он упустил пару раундов, которые мог выиграть, но я считаю Головкина победителем. Хотя он промахивался гораздо больше, чем попадал по Канело. Он должен был делать больше, а не просто гоняться за соперником».
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