Какие слабые стороны Альвареса выявил Головкин
Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс считает, что бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) раскрыл некоторые недостатки мексиканского боксера, сообщает Sports.kz.
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«Главные недостатки “Канело”, которые раскрыл Головкин: выносливость, короткий размах рук, малое число джебов, неспособность драться в центре ринга; “Канело” способен драться лишь первые 45 секунд каждого раунда — остальные две минуты он отдыхает на канатах; несоразмерная со средним дивизионом сила и габариты», — пишет Джонс.
Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Стороны начали переговоры о реванше, который может состояться в мае.
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