Какие слабые стороны Альвареса выявил Головкин

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«Главные недостатки “Канело”, которые раскрыл Головкин: выносливость, короткий размах рук, малое число джебов, неспособность драться в центре ринга; “Канело” способен драться лишь первые 45 секунд каждого раунда — остальные две минуты он отдыхает на канатах; несоразмерная со средним дивизионом сила и габариты», — пишет Джонс.



Бой Головкин — Альварес завершился ничьей. Стороны начали переговоры о реванше, который может состояться в мае.